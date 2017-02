Ledovka zasáhla Rakovnicko. Zoufalá situace byla hlavně na vedlejších silnicích

Rakovnicko – Silnice a chodníky na Rakovnicku se včera ráno změnily v kluziště. Ledovka potrápila řidiče i chodce. Plno práce měli hasiči. Jejich mluvčí Petr Svoboda popsal: „Krátce po půl sedmé pomáhali z příkopu na boku ležícímu osobnímu autu v obci Hořesedly. Kolegové otočili auto zpět na kola." Seděli v něm dvě osoby, kterým se naštěstí nic nestalo.



„Na Jesenicku vyprošťovali hasiči sypač a několik vozidel. Jednalo se o kamiony, které nedokázaly pokračovat v cestě," vysvětlil Petr Svoboda.

Naštěstí bez vážnějšího zranění skončila havárie dodávky v katastru obce Panoší Újezd. Mluvčí policie Michaela Richterová uvedla: „Řidič vjel příliš rychle do zatáčky a vůz narazil přední částí do mostku. Na travnatém srázu se převrátil na bok." Uvnitř zůstal starší muž zaklíněn. Ven mu museli pomoci hasiči.

V půl jedenácté dopoledne pomáhali hasiči otáčet kamion, který stál napříč vozovkou u Lubné. Kamiony stály ráno na karlovarce ve stoupání u Krušovic. Podobná situace byla i na jesenické křižovatce, kde se směrem na Petrohrad vytvořila kolona vozidel.

Protože problémy s ledovkou nastoupily zhruba až kolem šesté hodiny ranní, kdy začalo na okrese postupně intenzivně pršet, podařilo se rozvézt zákazníkům veškeré pečivo ze Šanovské pekárny, jak potvrdila ve čtvrtek dopoledne Hana Špáňová: „Řidiči vyjíždí už v půl páté ráno, kdy byly silnice, jak říkali chlapi, ještě v pořádku. Problém nastal až při cestě zpět tak kolem půl osmé ráno. Na mostě u Šanova zůstal stát autobus s autem, proto to museli objet zadem přes Senomaty. Podruhé řidiči vyjeli dopoledne, zatím se nevrátili. Snad dojedou dobře. Žádný problém neměli ani zaměstnanci, kteří nastupují ve tři ráno."

V Kroučové a v Pochvalově bojovali už ve středu se sněhem. „Chodníky jsme protahovali už ve středu a dnes se na nich udělal zase povlak. Když mrzne, nepůsobí pořádně ani sůl. Horší to bylo na silnicích, úplná katastrofa. Ve středu, kdy celý den sněžilo, tu silničáři neprojeli ani jednou, stejně jako v Pochvalově. Naše komunikace nám protáhl traktor z místního zemědělského družstva. Silničáře jsme potkávali až ve čtvrtek ráno, když jsem jela do práce. Jeli na Kroučovou a solili," popsala složitou situaci místostarostka Kroučové Anna Nováková.

V Jesenici bojovali s ledovkou, jak se dá. Nejhorší situace byla mezi šestou a osmou hodinou ranní, kdy vše kompletně pokryl led. Chodníky i komunikace tu posolili proto hned ráno a pokračovali i v průběhu dne. V některých místech v zápětí zase povrch namrzl. Zhruba v deset hodin byla situace o něco lepší, protože se trochu oteplilo. Pracovníci technických služeb postupně objížděli další místa. „Největší problémy jsou vždy v místech, kde u silnic nejsou chodníky a ještě je to tam z kopce, nebo tam, kde se nedostane technika. Taková místa se sypou ručně, ale není jich mnoho. Zvládáme to," řekl starosta Jesenice Jan Polák.

Do Základní školy, Mateřské školy speciální a praktické školy v Jesenici se dostaly děti v pořádku. „Školní řidiči vše zvládli a jsme tu všichni ve zdraví, i když to bylo někde komplikované, žádné mimořádné opatření tu nemáme," řekla ředitelka Hana Vanická. Podle její zkušenosti byla zoufalá situace na vedlejších silnicích. „Dojíždím do práce do Jesenice z Modřejovic. A co se týká vedlejších silnic, bylo to šílené. Jednou jsem uvízla v kopci. Nemohla jsem vyjet, jezdila jsem ze strany na stranu. Když jsem kopec vyjela, dostala jsem smyk, takže jsem auto nechala raději v Pšovlkách. Vzdala jsem to, ale teď jsem živá a zdravá," zkonstatovala ředitelka Hana Vanická.

Kvůli ledovce se musely ve čtvrtek vzdát dopolední vycházky děti v mateřských školách. „Máme náhradní program. Děti si hrají ve třídách nebo poslouchají pohádky. Venku je to nebezpečné. V takových situacích ven nechodíme," zkonstatovala ve čtvrtek dopoledne ředitelka Mateřské školky Klicperova Rakovník Ivana Vágnerová. Ředitelka Mateřské školy V Lukách v Rakovníku Jana Kovářová také říká, že v žádném případě s dětmi na procházku nepůjdou. „Děti nechodily ven, ani když byl venku přílišný smog a velké mrazy."

I když to všude klouzalo opravdu hodně, lidé byli velmi opatrní, takže lékaři nemuseli ošetřovat více úrazů. Informace z chirurgické ambulance rakovnické nemocnice Rakovnickému deníku před jedenáctou hodinou dopolední tlumočila mluvčí Eva Milerová: „Zatím zde nemají zvýšený příjem pacientů z důvodu pádů na ledovce. Očekávají spíše, že přijdou případní pacienti v odpoledních hodinách na pohotovost, a to z důvodu, že třeba kvůli náledí odložili ranní kontrolu."

Ztíženou práci měli i záchranáři. Jejich mluvčí Petra Effenbergerová: „Ne kvůli počtu výjezdu, ale naši řidiči museli být rovněž na silnicích opatrní, a to obzvláště tam, kde nebyly ještě silnice ošetřeny. Takže měli o něco málo delší dojezdové časy."