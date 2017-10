Lepší průměr, odhalil průzkum spokojenost občanů

Nové Strašecí – Že nejhezčím místem Nového Strašecí je jeho náměstí, že služby knihovny využívá více lidí než autobusovou dopravu a že palčivým problémem města jsou nevyhovující veřejné toalety, odhalil průzkum, kterého se na jaře tohoto roku zúčastnili novostrašečtí občané. Jak se jim ve městě žije?

Pohled z lešení u věže radnice na město RakovníkFoto: Alida Štulajterová

Takzvaný Průzkum spokojenosti a postojů občanů si nechává městský úřad v Novém Strašecí zpracovávat každé dva roky. Chce jím zjistit, s čím jsou obyvatelé města spokojeni, co je naopak pálí a jaký mají názor třeba na fungování místní pošty nebo sběrného dvora. Jde zkrátka o to, aby tu město bylo pro ně.

Zpětná vazba od téměř čtyřstovky letošních respondentů může v mnohém pomoci změnit tvář Nového Strašecí. V některých případech už se tak děje. Vedení města totiž z výsledků průzkumu aktivně čerpá a snaží se jít pozitivnímu hodnocení naproti. Příkladem budiž rozhodnutí o zbudování nových veřejných toalet. Novostrašecké občany jejich stav trápí nejvíc hned po nedostatku místní práce.

Nové veřejné WC mělo být hotové do konce letošního srpna. Jenže vedení města při jeho stavbě narazilo na problém, jehož odstranění by celý projekt výrazně prodražilo. Původně plánovaným místem za obchodním centrem v ulici V. Hálka totiž vedou kabely jak nízkého tak vysokého napětí a jejich přeložka, kterou by si platilo město, by stála několik set tisíc korun. „Jelikož s původním místem nesouhlasil dodavatel energií, museli jsme vybrat jiné. V úvahu nyní připadá buď lokalita u kina nebo v Palackého ulici. Finální rozhodnutí ale ještě nepadlo,“ uvedl novostrašecký starosta Karel Filip.

Další stížnosti občanů Nového Strašecí se, podobně jako v jiných městech, týkaly stavu chodníků a silnic. Dlouhodobě problematická byla například ulice Čsl. armády, která v průzkumech minulých let vycházela nelichotivě. „Vím, že tato ulice byla několikrát po sobě hodnocena jak jedna z vůbec nejhorších ulic. Proto jsme se její rekonstrukci rozhodli zařadit do investičních akcí a následně do rozpočtu města. Výsledky průzkumu nám tedy určitě pomáhají a v mnohém podle nich „jedeme“. Zároveň se ale stává, že některé věci, které naše občany trápí a v anketě je hodnotí, už mezitím řešíme,“ řekl starosta Nového Strašecí.

Kromě stavu chodníků a silnic, veřejných toalet a nedostatku pracovních příležitostí ve městě se lidem žijícím v Novém Strašecí nelíbí také přístup některých pejskařů k uklízení exkrementů po svých mazlíčcích. „Snažíme se jít problému naproti tím, že při úhradě poplatků za psa dáváme jejich majitelům zdarma balík sáčků na psí exkrementy. Je to ale o lidech. Vždycky se najde někdo, kdo po svých psech neuklízí,“ dodal Karel Filip. A za pravdu mu dávají také statistiky. S daným problémem se totiž potýká snad každé větší město, Rakovník nevyjímaje.

Tam podobný průzkum, který by odhalil spokojenost a postoje občanů města, v posledních dvou letech realizován nebyl a vedení města ho nechystá ani v dohledné budoucnosti.