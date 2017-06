Letní kino začne promítat o několik dní později

Rakovník - Už několik dní se diváci z Rakovníka a okolí musí obejít bez kina. Promítací zařízení náhle ohlásila chybu a vypálilo se v ní několik desek.

Digitální promítačka je už v provozu sedm let, což je na takové zařízení dlouho. V některých kinech se technologie nahrazují novými. V Rakovníku promítačku opraví a přesunou ji do letního kina. Potvrdil to i ředitel kulturního centra v Jiří Karel: „Probírali jsme to s vedením města. Domluvili jsme se, že projektor necháme opravit. Servisní firma objednává díly přímo v Belgii u výrobce, takže jejich doručení chvíli trvá. Navíc, už je to starší typ, takže se hůře shánějí. Jejich cena je vysoká, proto se objednávají jen ty opravdu potřebné."

Opravený projektor bude sloužit v letním kině a provozovatelé doufají, že několik let. Potvrdila to i dodavatelská firma. Náhradní díly jsou podle posledních informací už na cestě, takže zahájení promítání by nemělo být výrazně zpožděné.

„Předpokládám, že začne promítat od začátku června, nebo maximálně s týdenním zpožděním," řekl Jiří Karel. V plánu je nákup nové promítačky do Tylova divadla. To ale musí projednat rada města.