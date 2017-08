Lidé se naposledy rozloučili se zesnulým řidičem

Rakovník - Ve čtvrtek v 11 hodin se rodina, příbuzní, kamarádi a spolupracovníci přišli naposledy rozloučit do smuteční obřadní síně v Rakovníku s Karlem S. z Pavlíkova, který tragicky zemřel při nehodě autobusu v pátek 4. srpna v severoitalském údolí Val di Non.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Řidič autobusu Karel S., který jako jediný nehodu nepřežil, je podle italských médií hrdinou. Do poslední chvíle se totiž snažil neovladatelný vůz, kterému podle italských policistů selhaly brzdy, zastavit sjetím z travnatého srázu do protisvahu. Po nárazu na místě řidič zemřel, dvacet lidí bylo zraněno, přičemž pět z nich utrpělo středně těžká poranění. Jednalo se o Čechy, kteří zde byli na turistickém zájezdu do hor. Do cílové destinace jim už přitom zbýval pouhý kilometr.