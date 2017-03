Lidi trápí nedostatek vody. Starý vrt už nestačí

Rakovnicko - Napojení na vodovod stále není pro všechny obyvatele v obcích samozřejmostí. Někde jsou i v dnešní době odkázáni na vlastní studny, které ale v posledních suchých letech nestačily domácnosti vodou zásobovat.

Problém s vodou řeší například obyvatelé lokalit Perun a k nádraží, které spadají pod Mutějovice. Tam byla před lety udělána jen částečná rekonstrukce vodovodního řadu. Obecní vodovod končí až těsně u starého vrtu, protože v době jeho stavby vlastníci nedovolili vstoupit na své pozemky. Proto v obou lokalitách dosud lidé berou vodu z tohoto starého vrtu.

Výška vody v něm ale není dostatečná, kolik by potřebovali. Navíc se jedná o vodu užitkovou, která se může využívat jen pro technické účely. Hlavně v létě, pokud přijeli o víkendu chalupáři, se stávalo, že voda došla, a lidé pak museli počkat, než se vrt zase naplní.

„Nyní se v této lokalitě staví. Jeden objekt by měl sloužit jako dům s pečovatelskou službou, takže se tam spotřeba vody určitě zvýší," popisoval starosta Mutějovic Martin Pinka.

U vrtu není klasická úpravna, pouze se ošetřuje chlorem. Vlastnické vztahy kolem vrtu i pozemků nejsou rovněž vyřešeny. Obci nepatří, jen vrt provozuje po dohodě se Správou železniční dopravní cesty, která je z části vlastníkem. Další část připadá lesnické společnosti.

Výstavba nového vodovodu byla už v plánu v roce 2008. Tehdy bylo schváleno stavební povolení, ale obec zatím nesplnila podmínky na získání dotací, protože byly většinou vypsány pro lokalitu se sto a více obyvateli. Tady jich bydlí asi dvaadvacet.

Na stavbu vodovodu chce město využít dotaci

Vloni přece jen dotaci obec získala, a to ve výši jeden milion korun. To ale nestačilo, protože stavba vodovodu by vyšla na devět milionů korun. „Původní projekt počítal s desetiprocentní účastí obce. Tak velkou částku bychom z rozpočtu dát nemohli. Chceme tedy využít další dotaci, která by pokryla šedesát osm procent nákladů. Naše spoluúčast vychází kolem třech milionů, na to bychom si už vzali úvěr. Proto jsme požádali o další dotaci," řekl Martin Pinka.

Nový vodovod by byl pokračováním obecního v Mutějovicích, který je napojený na vodovod Rakovník sever. Celý vodovod spravuje firma Ravos. Starý vrt by přestala obec využívat, protože jeho provoz je příliš nákladný.

V dalších obcích na Rakovnicku je situace odlišná. Někde vodovod postavili už před lety a lidé se na něj i nyní postupně napojují.

Například ve vedlejší obci Kounov vodovod vybudovali v roce 2009. Připojili se na něj téměř všichni obyvatelé. Voda jde do obce z Rakovníka. „Lidé ale stále využívají vlastní studny, například v létě k napouštění bazénů, nebo k zalévání zahrádek," řekl starosta Antonín Ryska.

V Kněževsi mají vodovod zhruba dvacet let. „V tu dobu se lidé mohli napojit na hlavní řad. Udělalo jich to asi devadesát procent z nich. Zbytek používal vlastní studny. Byli to většinou starší obyvatelé v rodinných domech, kteří nechtěli platit za vodu, protože měli vlastní studny. Ale nyní v suchých letech se stávalo, že měli vody nedostatek, nebo domy postupně změnily majitele a ti noví se na vodovod rovněž připojují. Vloni jsme dělali další dvě přípojky," informovala starostka městyse Kněževes Alena Králičková. Obec je napojená na vodu z Rakovníka, i když má své vlastní vrty. Jeden z nich využívá družstvo Agrochmel Kněževes.