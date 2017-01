Logo vyjadřuje radost, lásku, přírodu a vodu

Jesenice – Tvar srdce, kapky vody, listu nebo symbol radosti, to vše připomíná nové logo města Jesenice, které vzniklo na konci roku a od toho nového se jím město prezentuje.

Nové logo JeseniceFoto: Archiv města Jesenice



Dosud město ke své prezentaci používalo znak města. „To se nám příliš nehodilo do různých propagačních a turistických materiálů. Věděli jsme, že nějaké jednoduché logo potřebujeme, proto jsme zadali jeho vytvoření," informoval starosta města Jan Polák.

Nové logo vychází ze dvou posledních písmen názvu města, tedy „ce". Logo navrhla zhruba za tři týdny grafička Zuzana Hegedüšová. V původních návrzích od grafické firmy se objevovaly motivy jasanového listu a rybníků. S tím nebyl spokojen ani zadavatel, ani autoři. Zuzana Hegedüšová se inspirovala webovými stránkami města. i facebookem MYJesenice a hlavně letními prázdninami prožitými v Jesenici.

„Ze všech materiálů, které jsem měla možnost projít, vyzařovala na mě radost. Tuto emoci ve mně evokovala právě dvě poslední písmena z názvu města Jeseni „ce", to je právě radost, láska, příroda a voda."

Logo se může používat ve čtyřech barvách. Žlutá je symbolem radosti, zelená listem stromu, modrá zčeřenou hladinou rybníků a červená znamená lidé a láska. Logo ukrývá i let ptáka, tím se stylizuje do symbolu orla v erbu města.

„Jakou barvu loga použijeme při jaké příležitosti, není jednoznačně dané. Spíše rozhodne například barva obrázku či podkladu," vysvětloval starosta Polák.

Logo byste v budoucnu měli najít na různých plakátech a pozvánkách na akce města, na vstupenkách, na hlavičkových papírech.

Objeví se také na turistických mapkách a propagačních materiálech. Poslouží také k orientaci v kulturním domě. Budou jím například označeny dveře do sálu či do knihovny. Postupně by se mělo objevit na webových stránkách města i autokempu.

Ze začátku by se mělo logo znázorňovat v celém slovu Jesenice. Postupem času, až si na ně lidé zvyknou, by mělo město reprezentovat jen samotné logo.

„Doufáme, že lidi osloví a zvyknou si na něj a při pohledu na něj si ho spojí s naším městem," podotkl Jan Polák.

V některých městech si dokonce obyvatelé jako patrioti lepí logo na dveře svých aut. I to se zde nabízí, ale vše ukáže čas. Znak města ale úplně nezmizí. Počítá se s jeho použitím při slavnostnějších příležitostech, například při udělení ocenění nebo čestného občanství a podobně.

Své logo má rovněž město Rakovník. Jsou jím stylizovaná račí klepeta u začátečního písmene R. Je dílem dvou autorů společnosti Ogilvy CID.

Vychází ze samostatného typografického výrazu názvu města, které je doplněno dvěma typografickými závorkami, jenž jasně asociují klepeta raka a vytváří s názvem přirozený grafický celek, který je podpořen červenou barvou shodnou s rakem v městském znaku.

Město Nové Strašecí používá městský znak dvojité W. Je to podle krále Vladislava II. Jagelonského, který povýšil Nové Strašecí na město.