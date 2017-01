Malé byty potřebují

Pustověty - V budově, kam dříve lidé chodili na nákupy, a která už volala po důkladné rekonstrukci, vznikly čtyři malometrážní byty pro místní obyvatele. „Nemohli jsme nikoho sehnat, kdo by prodejnu v tak malé obci otevřel, proto jsme ji jako zastupitelé zrušili. Napadlo nás využít dům alespoň pro bydlení, aby nebyl dlouho zavřený. Mezi tím přišla dotace na sociální byty, tak jsme ji využili," popisovala starostka Pustovět Alena Klobásová.



Příspěvek na byt činil 550 tisíc. Vybudovaly se tedy nejen čtyři byty, ale opravila se celá budova. „Jsem moc ráda, že se stavba zachránila. Myslím, že je to pro obec cenný objekt. Ještě tuším v 50. letech tu s obchodem fungoval mandl," doplnila Klobásová. Dva byty jsou o něco větší, jeden z nich je půdní. Na straně od silnice se vešly dvě menší garsonky. V tuto chvíli jsou všechny obsazené. Dva z nich obývají místní obyvatelé a dva z nich přespolní, sociálně slabí lidé. „Ve všech případech ale víme, o koho jde, což je pro nás důležité, " podotkla Klobásová.

Podmínkou sociálních bytů podle ministerstva pro místní rozvoj je nízké nájemné, a to maximálně 57 korun za metr čtvereční. V Pustovětech se platí méně, ale podmínky jsou srovnatelné s ostatními nájemními byty v obci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, to je na dva roky. Příjem nájemníků musí být nízký a ti jej musí pravidelně dokládat. Například u lidí pobírajících starobní důchod nesmí přesáhnout šestinu průměrného výdělku.

Nové byty si ještě před tím, než se do nich nastěhovali nájemníci, prohlédli místní obyvatelé. V jednom z nich budou bydlet paní Hana s panem Stanislavem, oba ve starobním důchodu: „Moc se sem těšíme. Byt se nám líbí. Je takový šikovný. Má i pěkný dvůr, který se může také upravit. Vrátila jsem se do obce po čtyřiceti letech. Zatím jsme bydleli v domě po tetě," řekla Hana.

Malometrážní byty pro sociálně slabší občany nebo pro mladé obyvatele plánují vybudovat také v Novém Strašecí v ulici Dukelských hrdinů, v domě, kde nyní sídlí městská a státní policie. Už v srpnu rada města schválila vypracování projektové dokumentace. Pak by město čekalo na vypsání vhodného dotačního titulu. „Původně jsme si mysleli, že budou rozsáhlé prostory využívány jako nebytové, ale to se nepodařilo. Navíc po malometrážních bytech je ve městě velká poptávka. Hodně o byty žádají matky samoživitelky, nebo lidé z okolních vesnic, kteří nezvládají bydlet ve svém domku, " vysvětlovala místostarosta Libuše Vosátková. V každém patře by tak vzniklo pět bytů o velikosti jedna místnost plus kuchyňský kout. Na konci chodby by byl o něco větší. K dispozici je i výtah. Projektovou dokumentaci vypracuje kladenská firma za sto padesát tisíc korun.

V Jesenici obecní byty v rámci koncepce rozvoje bytové politiky část bytového fondu prodávají. Městu by mělo zůstat pětašedesát bytových jednotek. Ale jeden dům s malometrážními byty už byl postaven zastupiteli během minulých volebních období za prodejnou Mountfield. Jsou v něm byty do 50 metrů čtverečních a je plně obsazený. Dále zastupitelé plánují rekonstrukci bytového fondu ve starých činžovních domech. Například v domě Amálka se počítá s vnitřní úpravou a právě s malometrážními byty.

„Doufáme, že se podaří vybudovat startovací byty pro mladé nebo malometrážní pro matky samoživitelky v některém z dalších domů, které chceme postupně opravit. Využili bychom i dotací," plánoval starosta Jan Polák. Radní by chtěli do startovacích bytů nalákat mladé rodiny, které by si postupně našetřili na vlastní bydlení a usadili se ve městě. V Lužné plánují postavit pečovatelský dům pro seniory. Zatím je hotová studie oceněná titulem Architekt obci a výběrové řízení na projektovou dokumentaci. „Stavba tak bude připravena, ale pustit se do toho sami nemůžeme, protože náklady jsou kolem čtyřiceti milionů korun. Počkáme na dotaci," řekla místostarostka Jaroslava Egertová. Dům by měl stát na náměstí za kostelem. Kromě toho má obec pouze 11 běžných obecních bytů, které jsou obsazeny.

Malometrážní byty by se hodily i obyvatelům Slabec. V obci jsou dokonce prostory, kde by šly například vybudovat dvě garsonky. Ale obec společně s několika dalšími se pustila do budování kanalizace a čističky odpadních vod. V této chvíli je stavba hotová a obec splácí úvěr. Navíc se postupně opravují objekty pro společenský život v přilehlých obcích. „Myslíme na to, ale zatím nemáme peníze. Jeden byt by mohl vzniknout v obecním domě směrem ke kulturnímu domu. Byt je prázdný, ale potřeboval by rekonstrukci. Další vhodný dům je pod parkovištěm Jednoty," řekl starosta Vlastimil Štiller.