Malí i velcí cvrnkali na Husově náměstí o Zlatou kuličku

Rakovník /FOTOGALERIE/ – Osmdesát sedm malých i velkých účastníků si v sobotu dopoledne změřili svůj um v cvrnkání kuliček na Husově náměstí v Rakovníku v soutěži s velkou tradicí o Zlatou kuličku, kterou pořádá Dům dětí a mládeže za podpory města Rakovníka.

Největší účast byla jako vždy v nejmladší kategorii dětí narozených do roku 2009. Pravidla byla jednoduchá: nejprve závodník naházel dvacet kuliček do důlku, nebo alespoň co nejblíže k němu. Pak už se snažil co nejrychleji docvrnkat kuličky do důlků. Tedy, čas se neměřil, proto se hráčům vyplatilo soustředit se a hrát pomaleji. Rozhodoval jen počet cvrnků, kterými dostal kuličky do důlku. K nim rozhodčí připočítal dvacet, za dvacet kuliček.

Ti nejlepší to dokázali sto třinácti cvrnky a dospělí, kterých se sešlo 29 a hráli velkými kuličkami, dokonce čtyřiceti osmi cvrnky. Hrálo se také jako vždy hliněnkami z bývalých RKZ Rakovník. Ty malé si každý účastník mohl nechat. „Máme jich dostatečnou zásobu, ještě než výroba skončila, dostali jsme jich celou paletu," řekla Marie Círová.

Podruhé o Zlatou kuličku soutěžil Matěj Tytlbach z Rakovníka: „Baví mě to. Jsem zatím třetí, můžu ještě postoupit. Kuličky jinde nehraji, akorát tady a pokaždé se na to těším." Matěje doprovázel jeho otec Aleš Tytlbach. Vloni si také zahrál mezi dospělými velkými kuličkami. „Ale tam byla jiná konkurence. Někteří naházeli kuličky rovnou do důlku," vyprávěl. Sám hrál kuličky ještě v dětství. „Ještě si pamatuji keračku. Chodili jsme tam na exkurze a dostávali jsme pytlík kuliček," vzpomínal Aleš Tytlbach. Vítězové dostali pěkné ceny od sponzorů. Nejlepší hráč v dětské kategorii velkého plyšového medvěda a dospělí jeden z posledních džbánů z kožlanské keramiky.

Výsledky:

Nejmladší děti:

1. Tadeáš NĚMEC 124 cvrnků

2. Lucie JÍLKOVÁ 125 cvrnků

3. Jakub VOSÁHLO 180 cvrnků

Mladší děti:

1. Adam ŠTROUGAL 134 + 11 (po rozstřelu) cvrnků

2. Anetka POŠTOVÁ 134 + 14

3. Aleš VOREL 141

Starší děti:

1. Martin ŠMÍD 113 cvnků

2. Kateřina JIRKOVSKÁ 123

3. David KUČERA 124

Dospělí:

1. Lucie PISÁROVÁ 48 cvrnků

2. Jaroslav ZACH 49

3. Michal PITAŘ 50

Nejstarším účastníkem byl Ladislav Hrnčál 67 let.