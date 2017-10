Masarykova akademie je po prvním měsíci na dobré cestě

Rakovník /FOTOGALERIE/ – Stejně jako všechny školy, i Masarykova obchodní akademie (MOA) v Rakovníku má za sebou první měsíc nového školního roku. Jenže na rozdíl od ostatních škol, nemá MOA ve svém čele stabilní vedení. Učitelé, studenti i veřejnost proto netrpělivě čekají, jaký výsledek a hlavně jakého ředitele, přinese nové výběrové řízení.

Současně školu vede Veronika Benešová, která byla krajským úřadem, zřizovatelem školy, pověřená jejím vedením. A to právě do doby, než se rozhodne o novém řediteli. Tím předchozím byla Radka Soukupová, která svou rezignaci na vedoucí post oznámila 10. srpna. Necelé dva měsíce poté, co studenti školy v ulicích města protestovali proti tomu, jak školu vedla.



Kdy přesně se o novém vedení školy rozhodne, zatím není jasné. Hovoří se o příštích týdnech. Do té doby by se měla sejít výběrová komise a na základě přihlášek seznámit uchazeče o podrobnostech. Ředitelští adepti se mohli přihlásit do 15. září. Jedním z těch, kdo přihlášku podal, byl i Emanuel Vambera, momentálně působící jako zástupce ředitele. Přihlášku na ředitele MOA podával už podruhé za dva roky.



Napoprvé to totiž nevyšlo. Konkurz na ředitele vyhlášený v červenci 2015 sice vyhrál, na post ředitelky ale byla z rozhodnutí kraje dosazena Radka Soukupová. Letos v červnu od ní, kromě jiných, dostal Emanuel Vambera výpověď pro nadbytečnost.



„Kdo nastoupí na post nového ředitele, je rozhodnutí kraje. Já jsem si přihlášku podal. Po schůzce výběrové komise by mělo být vyhlášeno přesné datum konkurzu. Myslím, že by to mohl být přelom října a listopadu,“ uvedl Emanuel Vambera, který kromě na MOA učí momentálně také na 2. ZŠ Rakovník. „Je to pozůstatek toho, kdy jsem nevěděl, jestli budu, nebo nebudu ze školy odcházet. Něco jsem slíbil, tak to také dodržím,“ nechal se slyšet současný zástupce ředitele.



Nejen podle Emanuela Vambery, ale i podle ostatních, se situace na škole výrazně zklidnila. „Respektive se nastartoval standardní provoz školy. A i když jsme byli s kolegyní (Veronikou Benešovou, pozn. red.) vhozeni do hluboké vody, tak to vše probíhá v pořádku, dobře a k spokojenosti studentů, kantorů a potažmo i veřejnosti,“ konstatoval Vambera a dodal: „Vypadá to, že je vše na dobré cestě.“



Jeho slova potvrdila také učitelka ekonomiky Irena Jiráňová, která se spolu s Vamberou ke konci minulého školního roku dozvěděla, že se s ní na škole už dále nepočítá. Stejně tak i ona kromě na MOA současně vyučuje i jinde, na jedné z pražských obchodních akademií. Na té rakovnické se vrátila k třídnictví maturitního ročníku.



„Jsem ráda, že to takhle zůstalo a že to spolu doválčíme. Teď se mi na škole mnohem lépe dýchá a je to tu uvolněnější. V tom dobrém slova smyslu. Například jedna studentka z mojí třídy mi přišla říct, že si všimla, že se na chodbách učitelé zase usmívají a je z nich cítit větší pohoda,“ popisovala Irena Jiráňová.



A že stejně pozitivně vnímají nastalou situaci také sami studenti, potvrdil jeden z nich, Marek Pelc. „Atmosféra na škole se hodně zlepšila. Je to tu takové uvolněnější a přátelštější. Ještě si to ale musí trochu sednout,“ řekl student druhého ročníku, který ještě před pár měsíci kvůli nespokojenosti s vedením školy uvažoval o svém přestupu jinam.



„Ano, chtěl jsem odejít. Období prázdnin jsem si nechal na rozmyšlenou a čekal, jestli se něco nezmění. A když jsem se dozvěděl o rezignaci bývalé paní ředitelky, rozhodl jsem se na škole zůstat. Stejně jako všichni moji ostatní kamarádi, kteří přechod jinam plánovali,“ vypověděl student.



Marek Pelc byl také jedním ze tří hlavních organizátorů protestního pochodu, při němž v červnu do rakovnických ulic vyrazila asi třístovka lidí. Profil na sociálních sítích, který před akcí spolu s kamarády založil, je stále funkční, byť na něm nové příspěvky už dva měsíce chybí.

„Už jsme od přidávání příspěvků trochu polevili. Není to teď potřeba. Teď je nám škola víc otevřená,“ odpověděl student druhého ročníku.

Větší prostor pro vzájemný dialog nabízí studentům a učitelům také nově založený studentský parlament, do kterého žáci právě dnes volí svého předsedu. Vnímáme to jako možnost být víc slyšet, shodují se studující. Právě nezvládnutí komunikace totiž bylo jedním z důvodů, proč podle studentů bývalé vedení školy selhalo.