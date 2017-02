Masarykova nemocnice v Rakovníku chystá centrální příjem

Rakovnicko – Vedení Masarykovy nemocnice chce podle nového ředitele Tomáše Jedličky pro své pacienty zajistit moderní způsob poskytování akutní neobjednané péče.

Rakovnická nemocnice. Foto: Aneta Kochová

Zásadní novinkou tedy bude zřízení centrálního příjmu pacientů. Hned po jejich příchodu se takovým pacientům dostane okamžité pomoci na jednom místě. Tomáš Jedlička popsal: „Personál se zde o ně komplexně postará. Je to opačný přístup od současného způsobu poskytování péče. Lékař prostě přijde za pacientem a ne pacient za ním."

Jedlička považuje za svůj stěžejní úkol začít s revitalizací nemocnice. Ta by měla odpovídat medicínským potřebám nemocnice a regionu. V první etapě uvažuje o zlepšení její vstupní části. „Ta,k aby vypadala kultivovaně a přehledně," nastínil ředitel. „Začali jsme tvořit určitou medicínskou koncepci rakovnické nemocnice, na kterou by měla navázat realizace stavebně technická koncepce. Ovšem ta se nám protáhne. Jak jsem už naznačil, tak ji budeme muset rozdělit do několika etap. Na druhou stranu si ale myslím, že by to mělo být věcně, logisticky i odborně správně nastavené. Čas strávený přípravou určitě bude k prospěchu věci," upozornil Tomáš Jedlička. Vzhledem k tomu, že nemocnice nemá vyjádření od některých expertů, tak zatím nedokáže říci, jaký bude nutný rozsah projektové dokumentace.

Teprve se ukáže, co bude jen na ohlášení a co na stavební povolení. „Každopádně uděláme vše proto, abychom první etapu začali realizovat ještě letos," dodal Tomáš Jedlička. Ten se po svém nástupudo ředitelského křesla v první řadě seznamoval s chodem nemocnice a snažil jsem se zmapovat její provoz po stránce ekonomické, statistické i personální. Pak dospěl k názoru, že je zde třeba provést některé úpravy.