Nejlepší sedlák Miloš Šedivý produkuje maso, mléko i obiloviny v biokvalitě

Slabce /FOTOGALERIE/ – Bio sýr a biomléko. Toto označení potravin má dnes mezi spotřebiteli čím dál větší zvuk. Ale potraviny jsou takto často jen svévolně označené, protože získat platný certifikát nebývá jednoduché. Hospodařenív v režimu ekologického zemědělství předchází zkušební období a několik kontrol.



Jako jediný na Rakovnicku hospodaří v režimu ekologického zemědělství s certifikátem na bio produkty Miloš Šedivý, majitel firmy Charolais. V roce 2014 získal ocenění Nejlepší sedlák Pro-Bio Svazu ekologických zemědělců ČR. Obhospodařuje pět set sedmdesát hektarů, z toho je tři sta hektarů trvalých travních porostů. Chová masný skot amerického plemene Charolais, kozy, bílé krátkosrsté. Zakládá chov nejmenšího evropského plemene skotu Dexter. K tomu ještě poskytuje ustájení zhruba dvaceti koním, to znamená zhruba dvě stě dvacet velkých dobytčích jednotek.

Na orné půdě pěstuje pšenici špaldu, oves, tritikále ozimé, ozimý ječmen a jarní pšenici. Špalda a oves se používá na mouku a vločky, ostatní ke krmení zvířat v biochovech.

„Veškeré plodiny, které vyprodukujeme, jsou s certifikátem bio. Neznamená to, že každý ekologický zemědělec je bio. Musí mít certifikáty od dvou kontrolních orgánů pověřených ministerstvem zemědělství, to je KEZ a AB CERT. Jejich logo najdete na každém výrobku," popisoval Miloš Šedivý. Získání biocertifikátu předchází dvouleté přechodné a kontrolní období, kdy zástupci orgánů chodí do firmy na kontrolu.

Zahájení ekologického zemědělství začíná vstupní kontrolou, která se dále opakuje každý rok. Certifikát se nevydává jako celek na celé hospodářství, ale zvlášť například na skot, na každou odrůdu i výrobky. „Pak je teprve hospodářství a produkty opravdu bio a ne, že si někdo někam něco napíše. To pak vrhá špatné světlo na ty poctivé zemědělce," zkonstatoval Miloš Šedivý.



Bio chov tak přináší vyšší náklady. Kontroly přicházejí dvanáctkrát za rok. Nejsou ohlášené a chovatel je musí zaplatit.



Co ho vedlo k ekologickému hospodaření, vysvětlil Miloš Šedivý jednoduše: „Měli jsme většinu výměry pastviny a také jsme chtěli skoncovat s umělými hnojivy, postřiky. Hnojíme jen chlévským hnojem. Chov koz máme díky mé dceři Markétě. Zemědělství ji zajímá a také chtěla mít něco svého."

Maso ze slabeckého chovu si ale lidé koupit nemohou. Zvířata nevhodná do chovu se tady ani nevykrmují, putují jako zástav většinou v Itálii, Bosně, Chorvatsku, kde se rok dokrmí a dodají na jatka. V posledním roce ale chovné jalovice skončily v pastevních chovech u nás v České republice.



Konkrétně zvířata plemene Charolais jsou dovezena z centrální Kanady. Je to extenzivní nenáročné plemeno. Může být celý rok venku, protože snáší minus třicet stupňů. V létě se zvířata pasou, v zimě jsou dokrmována senem a jádrem z vlastní produkce. „Používáme pouze nakoupená semena jako osivo a plemenné býky," upozornil zkušený chovatel.