Masopustní veselice rozhýbala Rousínov

Velké Popovice – A teď rychle zapomenout. Rakovničtí hokejisté v přímém souboji o play off podlehli Velkým Popovicím na jejich ledě vysoko 9:1 a domácí je v tabulce krajské ligy vystřídali na sedmém místě. Svěřenci Otakara Vejvody však budou mít reparát. V neděli na domácím ledě si to rozdají s Příbramí a pokud zvítězí, play off je nemine.