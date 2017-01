Matěj: Nápad na podnikatelský záměr do soutěže ke mně přišel během spánku

Rakovník – Více jak stovka nápadů dorazila k porotcům soutěžního klání s názvem Soutěž a podnikej! určeného pro studenty středních škol, kteří mají zájem o založení svého vlastního podnikání třeba ještě na střední škole.

Matěj KalousFoto: Jana Elznicová

Šestnáctiletý Matěj Kalous z Chrášťan, který chodí do druhého ročníku rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra, byl se svým projektem Schovej.to! vybrán mezi semifinalisty soutěže a v regionálním kole obsadil skvělé 3. místo.

Můžeš nám popsat svůj projekt?

Soutěžící měli za úkol najít díru na trhu a vymyslet zajímavý projekt, který by tuto díru zaplnil. Napadlo mě, že vytvořím síť automatických úschoven, kam by si lidé, především cílím na turisty, mohli bezpečně a jednoduše ukládat své věci. Představte si například, že při výletu do Prahy navštívíte nákupní centrum. Máte plné ruce tašek nebo balíků, které nechcete s sebou nosit při procházce městem. Jednoduše vyhledáte nejbližší úschovnu v aplikaci, přijdete k ní, uložíte do ní své věci, navolíte PIN a zaplatíte. A kdykoliv budete chtít, tak si je zase vezmete zpět. Tyhle přístroje by byly po celé Praze a ulehčily by mnohým lidem život.

Jak jsi na tento nápad přišel?

Měl jsem v noci sen, že mám následující den rande, ale nevyšlo to, protože bylo hrozné vedro a já neměl kam odložit bundu.

Tak lehce?

Ne ne. Soutěž jsem objevil poměrně pozdě. Už jsem byl smířen s tím, že účast odložím, protože jsem nemohl na nic přijít. Ale nejlepší nápady přicházejí ve chvíli, kdy to nejméně čekáte, a tak tomu bylo i v mém případě.

Co následovalo?

Dva měsíce jsem na projektu pracoval. Každý ze soutěžících dostal k dispozici mentora z řad úspěšných podnikatelů, který nás nasměroval a učil, jak nápad rozpracovávat a posouvat dál. Mým mentorem byl Aleš Ducháč. Tento úspěšný mladý muž se mimo jiné podílí například na neziskovém projektu Starlift, který vysílá české studenty na stáže do startupů v Silicon Valley.

Co nám řekneš k samotné soutěži? Musel to být pro tebe zajímavý zážitek.

Vyvrcholila 21. prosince 2016 v Praze. Měl jsem prezentaci před odbornou porotou v pražském startupovém centru, které sídlí kousek od Václaváku. Poznal jsem tam hodně zajímavých lidí a vytvořil spoustu nových kontaktů v oboru. Dozvěděl jsem se, jak rozvinout nápad bez zbytečných chyb. Byla to pro mě vstupenka do světa podnikání.

Chceš se podnikání jednou věnovat?

Zatím nápad založím do šuplíku, ale jednou ho třeba zrealizuji.

Stíháš ještě nějaké koníčky?

Mám velice rád sport, nejvíce cyklistiku, jízdu na koloběžce a fotbal. Hraji za Tatran. Pak trávím čas učením a budováním vlastního byznysu. A také rád kutím v dílně.