Města na Rakovnicku dotace nenavýšila

Rakovník – Hlavní cíl – záchranu, mají rakovničtí hokejisté splněn. Přesto by bylo mnohem příjemnější, vylepšit sezonu i postupem do play off. K úplně jistotě potřebují svěřenci Otakara Vejvody v posledním domácím utkání proti Příbrami zvítězit alespoň za dva body. Za určitých okolností by Rakovnickým stačil i jeden bod, a to v případě, že by Žabonosy v domácím duelu neporazily Černošice. V případě prohry by nastal konec sezony.