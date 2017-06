Místo truhlíků v oknech budou letos radnici zdobit květinové věže

Rakovník - Vedení Rakovníku se letos rozhodlo, že tradiční dominantu Husova náměstí truhlíky s muškáty v oknech radnice vymění za novinku. Nakoupilo tedy tři květinové věže za celkovou cenu 154 tisíc korun, které mají klasickou výzdobu nahradit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Vzhledem k nedávné rekonstrukci fasády jsme od památkářů dostali povolení použít pouze jeden typ bezpečnostního jištění truhlíků, který podle nás není úplně stabilní. Takže jsme se rozhodli tento rok už truhlíky do oken radnice nedávat. Místo toho budou tři květinové věže," informovala Alida Štulajterová.

Věže s kruhovým základem a výškou asi 1,2 metru připomínají pyramidu, která po osázení celá obroste květinami.

Město se rozhodlo objednat hned tři kusy. Dvě věže budou umístěny před hlavní vchod radnice a třetí věž získá místo uprostřed náměstí. V místech, kde jsou Rakovničané zvyklí vídat vánoční stromek.

Investice do nového zkrášlovacího prvku města se ale vyplatí. Květinové věže jsou opakovaně použitelné.

Po sezóně se demontují a osází se opět následující rok. Mohou tak fungovat dlouhá léta. „Následující rok se vždy hradí už jen cena za osázení, stojan jako takový je jednorázová investice při prvním nákupu," doplnila mluvčí.

Nové květinové výzdoby na Husově náměstí se občané dočkají už brzy. Jejich dodání společnost přislíbila do konce tohoto měsíce. Do tří týdnů by tedy již osázené květinové věže měly zdobit Rakovník.