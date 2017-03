Muzikanti vzkřísí slávu legendárních čajů o páté

Rakovník – Velká událost se chystá v Rakovníku v Domě Osvěty. Staří známí bardi taneční a rokenrolové muziky na Rakovnicku připravili Retro bál, vzpomínku na legendární Čaje o páté v Dělnickém domě. Na bále zazní hlavně hity zlatých šedesátých let minulého století v podání kapel QR Band, Universal a Merkur.

Kapela QR Band RakovníkFoto: archiv kapely

Zazpívá Anna Kozáková Ryvolová, Josef Černík a další zpěváci zlaté éry orchestru Merkur.



Jak tato v Rakovníku ojedinělá akce vznikala, prozradí Jiří „Podobné pořady jsme dělali s QR Bandem v předsálí Tylova divadla. Jenže lidé se ozývali, že chtějí tančit. Dům Osvěty jsme zvolili, protože tu jiný starý sál není. Dělnický dům už nestojí a kulturní centrum je z devadesátých let. Kromě hitů z šedesátých let, sáhneme ještě do hitů z let padesátých a sedmdesátých."

A název Retro bál zvolili muzikanti také z jednoduchého důvodu. Nechtěli akci nazvat retro párty, protože pod tím si lidé představují různé věci. „A retro čaje? To zase plno lidí pozastavuje nad tím, jestli jsme na čajích pili opravdu čaj," podotkl s úsměvem Rőll.



Aby byl večer pestřejší a návštěvníci neslyšeli jen převážně rokenrolové hity od QR Bandu, pozvali si aktéři ještě další kapely. Zazní tu samozřejmě hity orchestru Merkur. „Universal je malá kapela. Ta zahraje zase to své. Josef Černík z Merkuru zazpívá šest písní s námi a něco s Universalem," upřesňoval Jiří Rőll.



Co budou kapely hrát, je ale zatím překvapením. Jediná píseň, která byla prozrazena, je Hej pane zajíci. Muzikanti se totiž nesešli ke společné zkoušce všech účinkujících, a ani to neplánují. „Jen Josef Černík přijde na zkoušku QR Bandu, aby si zmiňovaných šest písní s nimi přezpíval, protože je v podstatě zná. Jinak každá kapela si zahraje svůj repertoár," prozradil Jiří Rőll.



Návštěvníci se mohou těšit na duety Josefa Černíka a Anny Ryvolové. V části pracovně nazvané Jablko nepadá daleko od stromu, zazpívají dokonce tři zpěvačky najednou: Anna Ryvolová, její dcera a vnučka.



Střídáním kapel se vlastně zruší přestávky mezi jednotlivými bloky hudby. Jedna kapela bude následovat druhou a prostřídají se také jednotlivé hudební žánry.

Návštěvníky čeká ještě jedno překvapení. Každá desátá vstupenka získává pětikilogramový prášek na praní nebo deset kilogramů brambor. Obojí od sponzorů.



Retrobál se uskuteční v pátek 17. března ve 20 hodin.