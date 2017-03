Na časový posun jsou citliví lidé i zvířata

Region - V noci ze soboty na neděli začne platit letní čas a hodinové ručičky se posunou o hodinu dopředu. Jarní změnu, která nás o hodinu připraví, berou někteří s nadhledem, a to díky příchodu teplejšího počasí i prodlužování dnů. Podzimní hodinový bonus vnímají zas jako kompenzaci chladnějšího období.

Rakovník

Ne všichni jsou tak přizpůsobiví, další skupina lidí zastává zcela opačný názor. Změna času vadí například Daně Růžičkové, která pracuje jako dojička v Družstvu vlastníků Agro Malinová na Rakovnicku. Aby stihla krávy včas podojit kvůli časnému svozu mléka, na ranní směnu vstává ve dvě hodiny ráno. A změna vadí nejen jí. „Krávy jsou zvyklé půl roku na určitou hodinu a pak přijde náhlá změna. Snášejí to špatně jako lidé. Když přijdeme do stáje o hodinu dříve, ještě odpočívají a musíme je burcovat," řekla Dana Růžičková. Dojnice jsou citlivé na jakoukoliv změnu.

Na časový posun reagují poklesem užitkovosti. V průměru nadojí denně krávy z celé stáje o sto padesát až dvě stě litrů mléka méně, což znamená pro chovatele ztrátu. Pokles užitkovosti trvá nejméně týden. Tak tři týdny dojnicím trvá, než si na posun času zvyknou. Stejnou dobu si na změnu zvykají i lidé. Na podzim se situace opakuje. „Lepší by bylo, kdyby se čas neměnil. Je jedno, zda by zůstal středoevropský nebo letní," zkonstatovala Růžičková.

Příbram

Odlišný pohled jsme zaznamenali na Příbramsku. Častý argument odpůrců přechodu na letní či zimní čas je, že mnoha lidem působí zdravotní potíže. Tento názor se při letitých průzkumech Příbramského deníku neprokázal. Z odpovědí vždy vyplynulo, že s posunem lidé nemají problém, ale spíš jim přijde zbytečný. „Mně to nevadí, já s tím nemám žádný problém. Ale myslím, že by bylo lepší to neměnit," uvedla Věra Matovičová. Miloslavu Macháčkovi z Lipan změny času rovněž nevadí. „Já vstávám každý den ve čtyři ráno, takže vždycky do tmy," konstatuje.

Beroun

Časovým změnám se musejí přizpůsobit třeba i v nemocnicích. Podle vedoucí sestry Nemocnice Hořovice Blanky Červenkové to chod tohoto zdravotnického zařízení narušit nemůže. „Personál má službu o hodinu kratší, nebo při přidání času o hodinu delší. S tím musí každý počítat," říká Blanka Červenková a dodává, že připravený je informační systém nebo i porodnice. „Když se dítě narodí ve dvě hodiny ráno a čas se vrací o hodinu zpět, může se další dítě narodit opět ve dvě hodiny," uvedla vedoucí sestra hořovické nemocnice.

Kladno

Posun se dotkne i nočních vlaků Českých drah, které se úderem druhé hodiny ranní kvůli chybějícím šedesáti minutám zpozdí. „Vzniklé zpoždění se budeme snažit snížit například zkrácením pobytu vlaků ve stanicích. Cestující, kteří pojedou vlakem po změně času, by však měli počítat s tím, že i tak budou mít noční dálkové spoje zpoždění řádově desítky minut," upozornil mluvčí Českých drah Petr Pošta. Regionálních vlaků se změna nedotkne, protože vyjíždějí na tratě až po čtvrté hodině ráno, tedy již podle letního času.

