Na chodníky kolem karlovarky čekali lidé čtyřicet let

Rakovnicko - Projít podél silnice z Prahy na Karlovy Vary, řečené karlovarka, není jednoduché a někdy i životu nebezpečné. Ve většině obcí, které silnice protíná, bezpečnost obyvatel výrazně zlepšily chodníky. Někde byly po několikaletém marném čekání na dotace vybudovány z rozpočtů obce.

Ilustrační fotoFoto: Archiv:DENÍK

Nových chodníků by se měli ještě v tomto roce dočkat obyvatelé Řevničova, a to na straně u obchodního domu. Projde tudy mnoho lidí na zastávku autobusů a hlavně dětí do základní a mateřské školy. Chodník by měl ještě pokračovat Masarykovou ulicí až k základní škole. V této chvíli je hotový projekt i žádost o stavební povolení.

Chodník bude stát podle odhadu 3,6 milionu korun. „Na stavbu bychom rádi získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V těchto dnech čekáme na odpověď, zda to vyšlo," informoval starosta Jiří Petráček.

Pokud by dotaci obec dostala, pokryla by pětadevadesát procent uznatelných nákladů, zbytek by hradila ze svého rozpočtu.

Neznamená to, ale pětadevadesát procent z odhadované částky. Mohlo by to být i méně. „Pokud by dotace nevyšla, chodníky bychom začali dělat sami na náklady obce. Pak by to bylo na etapy," dodal Jiří Petráček. Na druhé straně silnice už nový chodník je od roku 2000, kdy se nejprve podařilo do země položit všechny inženýrské sítě.

Provoz na karlovarce byl už neúnosný

V Hořesedlích obyvatelé čekali na chodníky snad čtyřicet let, od doby, kdy začal být provoz na karlovarce neúnosný.

Krátký chodník byl jen v jedné části, jinak lidé museli procházet po úzké krajnici těsně kolem silnice. Každý den tak chodila část dětí na autobus a maminky do mateřské školky.

Po marném čekání na dotace, se začaly chodníky budovat po etapách na náklady obce. Celé dílo ze zámkové dlažby stálo zhruba pět milionů korun. Pracovala na něm jediná firma. Chodníky jsou široké devadesát centimetrů. Některým obyvatelům se zdály úzké, ale na širší nebylo místo.

„První část chodníků se začala stavět v roce 2012, dokončena byla v roce 2013. Bylo to směrem od Karlových Varů po levé straně. Stejný rok jsme pokračovali na druhé straně před bývalými dílnami. V roce 2014 jsme udělali chodníky středem obce a v poslední etapě v loňském roce od odbočky na Kolešovice až na konec vsi," vypočítala starostka Jiřina Milerová.

Podobně na tom byli i obyvatelé Hořoviček, kde rovněž silnice protíná celou obec. Po marném čekání na dotace se chodníky v obci začaly pokládat v letech 2010 a 2013. Bylo to rovněž na etapy, protože náklady obec pokrývala z vlastního rozpočtu.

„Nyní je máme kromě míst kolem zastávek," konstatoval starosta Ivan Fides.

V Krupé je podél karlovarky pouze v jedné části asfaltový chodník, který patří obci. Další je ještě u Motorestu Na Šustně, ale ten neleží na obecních pozemcích. Další část patří Ředitelství silnic a dálnic. „Asfaltový chodník je ve slušném stavu. Žádné opravy neplánujeme. Nyní jsme před výstavbou kanalizace, takže by to nemělo smysl," řekl starosta Jiří Klátil.

V Krušovicích vedou chodníky kolem karlovarské silnice zčásti po jedné straně. Je to dáno uspořádáním domů. „Na jedné straně je chodník starý a na něj navazuje nový, který se dělal před deseti lety. Vede tak trochu odnikud nikam. Na konci by měl být přechod, ale ten tam nelze vybudovat, protože by měl vést na další chodník, ale ten na druhé straně nemůže být. Je to tam moc úzké, i když by tam byl potřebnější než tady. Už jsme ho tam chtěli položit, ale nedostali jsme povolení," zkonstatovala starostka Markéta Fröhlichová

Dále mohou lidé chodit po chodníku od pošty ke kiosku kolem nové zdi za svodidlem a k zastávce autobusů.