Na kontrolu toho, čím doma topíte, se úředníci zatím nechystají

Od nového roku k vám mohou domů přijít úředníci na kontrolu toho, čím doma topíte v kotli na tuhá paliva.

Ilustrační fotoFoto: Ministerstvo životního prostředí

Alida Štulajterová: „Konkrétní podnět oficiální zatím nepřišel. V jedné obci byl dotaz velmi konkrétní, ale nebyl podán oficiálně. Kolegové na žádné kontroly nechodí a ani se nechystají."

Podle starostky Blanky Čebišové se například v Čisté lidé snaží topit jen tím, čím se má. Tedy dřevem a uhlím. „Je to ale případ od případu. Podněty občas na obec přišly, protože si lidé myslí, že starosta může cokoli. Tak to ale není. Starosta nemá pravomoc někomu jít zkontrolovat komín. To může pouze obec s rozšířenou působností, což je v našem případě Rakovník."

Letos se prý ale zatím ještě s žádným podnětem odkazující na kouření z komína Blanka Čebišová nesetkala. Tak, jak se má, topí podle starosty Milana Nadě také občané Křivoklátu: „U nás vypadá díky lidem ovzduší slušně a ani jsme nezachytili žádné podněty od občanů. A doufám, že ani žádné nebudou. Podle všeho topí jen uhlím a dřevem."

Zajímavý trend se objevil v Senomatech. Popsal ho pro Rakovnický deník starosta Tomáš Valer: „U nás v obci se za poslední léta poměrně významně mění způsob vytápění. Lidé buď přecházejí na automatické kotle na tuhá paliva, které produkují daleko méně popela a jiných škodlivin, nebo se přechází na ušlechtilejší zdroje, jako jsou třeba tepelná čerpadla. Ta se v lokalitách s novými domky vyskytují poměrně dost." Také upozornil na skutečnost, že to, čím lidé topí, se nejlépe pozná z prodeje známek na popelnice. „Jakmile lidé přestanou topit tuhými palivy, tak si většinou pořizují známku s méně častým svozem. Zatímco ještě před deseti lety v Senomatech dominovaly svozy každotýdenní, tak se to nyní přesouvá do čtrnáctidenních. Obecně bych řekl, že se třeba u nás v Senomatech situace poměrně dost zlepšuje," konstatoval Tomáš Valer s tím, že ani v Senomatech zatím nezaznamenali žádné podněty od občanů k tomu, že by některý z jejich sousedů nezodpovědně a ve velké míře znečišťoval ovzduší.

Ale tak jako všude jsou i zde problémoví jedinci. „Netvrdím, že se občas nevyskytne někdo, kdo by mě nenaštval, protože topí vším možným. To se hodně těžko zjišťuje. Obzvláště pokud topí něčím, čím nemá, jen v noci. Ale všeobecně musím znovu zopakovat: situace se hodně zlepšila."

A ještě na závěr slovo odborníka. Kominík Jaromír Olič upozornil: „Černý dým stoupající z komína ještě nemusí znamenat, že dotyčný pálí odpadky. Může se například jednat o špatný tah, pokud komín neprověřil a nevyčistil odborník, což musí zajistit majitelé nemovitostí dvakrát za rok." Komíny si podle Oliče nechávají čistit především starší a zodpovědní lidé.