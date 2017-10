Na lepší silnici zatím řidiči čekají marně

Nové Strašecí - Ožehavým tématem posledních dní není na Novostrašecku pouze dostavba dálnice D6, ale také stav silnice vedoucí z Nového Strašecí do Velké Dobré. V obou případech figurují nespokojení občané i starostové, kterým s neustálými časovými prodlevami dochází trpělivost.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Doležalová Radka

Na jedné straně stojí pozitivní zpráva. Blíž k vytouženému začátku mají pro Rakovnicko stěžejní úseky dostavby dálnice D6 spojující Prahu a Karlovy Vary. V minulých dnech pro ně ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení, a EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí, je podle všeho také v pořádku. Nyní se dokončují výběrová řízení na firmy, které nové úseky dálnic postaví.

Zádrhel by mohl nastat, kdyby se někdo proti vydaným stavebním povolením a výsledkům výběrových řízení odvolal. První kopnutí do země, které by mohlo být už za měsíc, by to totiž opět o něco zdrželo.

Že stavba začne ještě letos, zní nejen směrem k lesnímu úseku mezi Novým Strašecím a Řevničovem a obchvatem Řevničova, slib se týká také obchvatu Lubence na Podbořansku. Ten by měl měřit jen čtyři kilometry, místní se ho ale dočkají nejdříve až za tři roky. Stejně jako v případě zmiňovaných dálničních úseků na Rakovnicku.

Jejich celková délka bude jen deset kilometrů. Právě o tolik by se měla prodloužit současná dálnice ve směru od Prahy, která u Nového Strašecí končí. Jako v případě zmiňovaného obchvatu Lubence, i u dvou úseků na Rakovnicku stát oproti předchozím propočtům výrazně ušetří.

Předpokládaná cena za nový pětikilometrový úsek dálnice mezi Novým Strašecím a Řevničovem byla miliarda korun. Nejnižší nabídka se přitom zastavila na částce necelých sedmi set milionů korun.

Nižší náklady jsou pravděpodobné i v případě obchvatu Řevničova a sousedních Krušovic, kde by výběrové řízení mohlo srazit cenu z předpokládané 1,8 miliardy někam k jedné miliardě korun.

Pro úplnost připomeňme, že celá dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary by měla být podle současných předpokladů hotová někdy v letech 2025 až 2030. Jako poslední se budou stavět úseky na Karlovarsku a také dvanáct kilometrů dlouhý úsek na Podbořansku, a to mezi Lubencem a křižovatkou se silnicí spojující Most s Plzní.

Velká očekávání se kromě D6 vkládají také do řešení situace kolem silnice vedoucí z Nového Strašecí přes Tuchlovice a Kamenné Žehrovice do Velké Dobré na Kladensku, tedy bývalé staré karlovarky, která patří kraji. Současný stav této vozovky je zoufalý, jak se shodují nejen starostové dotčených obcí, ale i řidiči a místní lidé. Na silnici se začaly tvořit vyježděné koleje.

Žalostnou situaci se proto někteří obyvatelé obcí rozhodli řešit sepisováním peticí.

K vyhroceným poměrům by ale vůbec nemuselo dojít. Kdyby se o silnici začal kraj zajímat dříve. Zarážející je především nedodržení termínu, kdy měly záchranné stavební práce na této komunikaci začít. Což bylo už v březnu letošního roku. Hotovo přitom mělo být v prosinci.

Starostové obcí a měst, kterými problematická silnice vede, si zoufají a urgentně se dožadují toho, aby se o silnici začal kraj zajímat.

„Na květnové schůzce na středočeském krajském úřadu jsme požadovali harmonogram prací, včetně termínu podání žádosti o dotaci a zahájení rekonstrukce. Do dnešního dne jsme ho však neobdrželi,“ stojí v dopise adresovaném kraji, který kromě novostrašeckého starosty Karla Filipa a Zdeňka Noska, starosty Velké Dobré, podepsali další čtyři rozhořčení představitelé obcí.

Nedodržení termínu zkomplikovalo také další rozvoj obcí a měst. V Novém Strašecí už čekat nevydrželi.

„Naplánovali jsme některé stavební práce ve městě tak, aby navazovaly na rekonstrukci této komunikace. Jednalo se například o opravu ulice Čsl. armády, kterou jsme dokončili koncem září. Osloveni ale byli i vlastníci domů, kteří neměli kanalizační přípojku s tím, že by bylo vhodné, aby si ji do začátku rekonstrukce nechali zhotovit,“ uvedl starosta Nového Strašecí Karel Filip, který, stejně jako ostatní, na lepší stav silnic zatím marně čeká.