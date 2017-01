Na maškarní merendě oslavili kulatiny Domečku

Lány – Princezny, piráti a další pohádkové bytosti si v sobotu odpoledne nenechali ujít maškarní merendu v sokolovně.

Nejenže si s kamarádkou Barborkou zaletěli na pohádkovou planetu, ale zároveň oslavili už desáté narozeniny Domečku. Tuto hernu založily maminky ze spolku Naše Lány. Kulatinám odpovídal pořádně veliký dort, na kterém si na konci pochutnali účastníci merendy. Nechyběla soutěž o nejlepší masku. A porota to neměla vůbec lehké, protože se tu sešli opravdu nápadité a pečlivě připravené masky. „Pokaždé se snažíme povzbudit rodiče, aby přišli také v maskách a tím děti podpořili. Vidím tu i několik skupin masek, takže se lidé mezi sebou i domlouvali na společných maskách," vysvětlovala Martina Hořejší.

Například Jan Novák, hlavní porotce při hodnocení masek, doprovodil svoji dceru, pavoučici Aničku opravdu stylově, a to jako pavučina. „Přemýšlel jsem, za co půjdu a hlavně, aby to nebylo moc složité. Chtěl jsem také jako porotce správně reprezentovat, i když dnes jsem tu mimo soutěž," zkonstatoval Jan Novák.

U vchodu dostala každá maska pořadové číslo a byla pořádně zapsána. Pořadatelé tak přesně věděli, kolik masek přišlo. Bylo jich více než sto. A protože si každou masku pečlivě zapsali, věděli, kolik je v sále princezen, pirátů, rytířů. Skupiny masek se spolu i fotografovaly.