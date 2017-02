Na rakovnické radnici usedne nová tajemnice

Šanov – III. liga stolních tenistů měla na programu sledované regionální derby, ve kterém šanovský favorit musel nad KST Rakovník zvítězit, aby mohl dál reálně uvažovat o špičce tabulky a probojovat se do finále play off o postup do II. ligy na úkor Tatranu Sedlčany, nebo dosavadního lídra pořadí Unionu Plzeň. Šanov úlohu favorita splnil a zvítězil nad Rakovníkem 10:5.