Na úřadech mají trvalé bydliště tisíce lidí

Rakovnicko - Mít trvalé bydliště na radnici nebo obecním úřadu? Ačkoli se to někomu zprvu zdá jako holý nesmysl, mnoho lidí to tak skutečně má. A jejich počet není zrovna malý, i když už nestoupá takovou měrou, jako tomu bylo ještě před několika lety.

Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

JAN BRABEC

KRISTÝNA KODĚROVÁ

Jak se vlastně lidé do takové situace dostanou? V některých případech se jedná o pokus dlužníků uniknout exekuci, v jiných zase o zneužívání sociálních dávek. Těch, kteří takto řeší své ekonomické problémy, je převážná část. Tuto variantu trvalého bydliště jsou ovšem nuceni využívat například i lidé, kteří bydlí v pronajatém bytě, a jeho majitel jim něm nedovolí mít trvalé bydliště.

Někdo by si mohl myslet, že velkou část takových občanů tvoří skuteční lidé bez domova. Opak je ale pravdou. Bezdomovci tvoří jen malé procento z nich.

Podle dostupných údajů mělo v roce 2015 trvalé bydliště na radnici přihlášeno v České republice 381 tisíc občanů. Úřady mezi nimi registrují nejen zmíněné bezdomovce, ale i případy, kdy na radnici “bydlí“ také bohatí podnikatelé.

Podle novely zákona o evidenci obyvatel, která vstoupila v letošním roce v platnost, je trvalý pobyt povinným údajem a v občanském průkazu musí být uveden. I v případě, že je na radnici. Údaj je zanesen v informačním systému evidence obyvatel, v základním registru obyvatel a informačních systémech cizinců. Novela napomáhá například policii nebo úřadům, kteří s těmito lidmi něco řeší v přestupkovém řízení.

Počet těch, kteří mají v kolonce trvalého bydliště uvedenou radnici, se v Rakovníku podle slov její mluvčí Alidy Štulajterové moc nemění.Dlouhodobě je to zhruba šestistovka lidí. K začátku letošního října byl jejich počet 637.

„Počet se mění v rámci jednotek. Nepamatuji si, že by meziročně došlo k nějakému výraznému skoku, že by se nám například na úřad přihlásilo o sto padesát nových lidí více, či se jich stejně najednou odhlásilo. To se tu neděje. Za Rakovník mohu říct, že počet lidí s trvalým pobytem hlášeným na radnici je stabilní,“ uvedla mluvčí.

Člověk, který by si chtěl přihlásit trvalé bydliště na úřadu, musí v první řadě doložit, že nemá oficiálně jinde kde bydlet. Žádosti v Rakovníku vyřizuje správní odbor, který se zabývá registrem obyvatel. „Proces přihlášení je v podstatě jedinou administrativní zátěží, která radnici s těmito lidmi vzniká. A pak ještě předávání pošty, pokud si pro ni chodí,“ doplnila Alida Štulajterová.

Právě předávání pošty je u lidí, jež mají v dokladech uvedenou adresu radnice, značně komplikované. Byť mají možnost zadat si do registru obyvatel svoji oficiální doručovací adresu, málokdo toho využívá. Jenže pak často nastává situace, že se dopis do rukou adresáta vůbec nedostane. A to i přes to, že podle všech náležitostí je úřední zásilka považována za řádně doručenou.

Aby se tomu tak nedělo, mají zčásti zabránit takzvané datové schránky. Bez pravidelné kontroly a nevyzvedávání si pošty, jsou ale všechna opatření zbytečná a lidé „ bydlící“ na radnici, se tak dostávají do nepříjemných komplikací. A to třeba jen kvůli místnímu poplatku za odpad, který se na ně vztahuje také.

S tímto problémem se setkávají městské úřady napříč republikou. Nejinak je tomu také v Novém Strašecí.

„Jde o takzvané fiktivní doručení. To znamená, že my poštu převezmeme, ale už ji nemůžeme dále doručit,“ řekl starosta města Karel Filip. V Novém Strašecí má úřad jako své místo trvalého pobytu nyní hlášeno 187 lidí. Na konci minulého roku jich bylo o osm méně.