Na úřady se vozíčkáři většinou nedostanou

Region - Má člověk na vozíčku šanci vyřídit si něco na městském či obecním úřadě? Mají budovy bezbariérový přístup? Většina městských a obecních úřadům ve středních Čechách bohužel ne, protože převážně sídlí v historických budovách.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Jako například v Novém Strašecí. Tady se do historické budovy výtah nevejde ani z venku. Ale oddělení, které lidé nejvíce potřebují, jako je podatelna, pokladna je v přízemí.

„Pokud přijede člověk na vozíčku a zazvoní, dáváme přes schody nájezd, aby se k nám dostal. Když potřebuje do prvního patra, zavolá obsluha z podatelny úředníka dolů," řekla místostarostka Libuše Vosátková. Stejná situace je i v Jesenici. Bezbariérový úřad, i když v mladší budově tu zatím nemají, ale plánují změnu.

V této chvíli je hotová studie a vybraný projektant pro projektovou dokumentaci na rekonstrukci úřadu včetně vestavby výtahu. „Budeme usilovat o získání dotačních prostředků na bezbariérovost obecních úřadů," uvedl starosta města Jan Polák. Nyní je u vchodu zvonek, úředník seběhne dolů a člověka obslouží. Za lidmi domů zajde například matrikářka, když je potřeba ověřit podpis a člověk je dlouhodobě nemocný. Je to ale spíše výjimka.

Rakovník

Městský úřad Rakovník je bezbariérový pouze částečně. Vozíčkáři se dostanou do kterékoliv kanceláře budovy Na Sekyře a části kanceláří v historické budově radnice.

„V budově radnice je úřad je prolnut v několika budovách, které nemají patra na stejných úrovních. Kvůli úzkým chodbám není možné zadní kanceláře zpřístupnit," řekla tisková mluvčí Alida Štulaiterová. Občana s handicapem úředníci obslouží v jiné bezbariérové kanceláři.

Na úřad v menší obci Ruda na Rakovnicku vedou tři schody. „Pokud by se sem někdo nemohl dostat a potřeboval by pomoc, ihned ho obsloužíme, protože to k němu máme jen tři schůdky," zkonstatovala starostka Pavlína Urbanová. Obecní úřad je ve staré budově. Zastupitelé už do ní nechtějí nic investovat. Spíše uvažují o stavbě nového, který by měl být se vším všudy.

Příbram

Městský úřad v Příbrami v historické budově není bezbariérový. Vybudování výtahu zatím není na pořadu dne, i když už požadavek na něj ze strany vozíčkářů zazněl. Jeho výstavbě podle předchozího vedení radnice brání hlavně požadavky památkářů. „Úředníci tak za lidmi scházejí před budovu nebo s nimi jednají v takzvané povídárně v budově naproti radnici, kde je sociální odbor," podotkla místostarostka Alena Ženíšková.

Hořovice

„Když se na radnici v Hořovicích vypraví vozíčkář či imobilní občané o holích, s chodítky, také maminky s kočárky, dostanou se jen do přízemí," upozornila Jarmila Gruntová, zastupitelka města a předsedkyně místního svazu tělesně postižených Podle ní je nedůstojné, že se zde lidé nemohou posadit.

Není zde místnost, kde by mohli podepisovat různé dokumenty. Město mělo připravený projekt na rekonstrukci radnice, ale ta se pro důležitější věci odkládala. Naopak berounské radnici je výtah, lidé na vozíku se dostanou všude, kam potřebují, například i do obřadní síně. Pracoviště Magistrátu města Kladna jsou všechna bezbariérová. V Centru správních agend a nebo na náměstí 17 listopadu klientům se zhoršenou pohyblivostí zajišťují asistenci.

Velvarská radnice, coby historická budova, bezbariérová není, proto je kontaktní pracoviště v přízemí. Úředníci tam sbíhají z patra.