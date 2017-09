Nabídka kroužků je pestrá, ale něco to stojí

Rakovník /FOTOGALERIE/ - Září je pro rodiče dětí jedním z nejdražších měsíců v roce. Nejen, že s příchodem školy potřebují žáci spoustu nových potřeb a učebních pomůcek. Rodinné finance často padají také na volnočasové aktivity. Některé mohou vycházet i na tisíce korun měsíčně.

Trendem posledních let navíc je, že jedno dítě navštěvuje několik kroužků. Vedou ty sportovní a jazykové. Dlouhodobě je zájem také o kreativní tvoření.

Od každého něco, respektive od přírodovědeckých kroužků po ty taneční, nabízí v Rakovníku Dům dětí a mládeže. Sídlí v Nerudově ulici, ale svůj klub má v Čermákových sadech. Také zde mezi dětmi vede kreativní tvorba. S přehledem se tady každoročně naplní kapacity keramických kurzů, byť nepatří mezi nejlevnější. Na rok rodiče vyjdou na 800 a v případě starších dětí i 1500 korun, přičemž hlavní položku v celkové částce tvoří materiál na výrobu.

Nabízené kroužky jsou ale plně obsazené ve většině případů.

S úspěchem se u dětí setkávají taneční kurzy. „Vede třeba kroužek street dance. Oblíbená je ale i atletika a spoustu dívek k nám teď chodí na volejbal,“ popisuje Monika Bechnerová, zástupkyně ředitelky a vedoucí oddělení tělovýchovy domu dětí a mládeže.

Kromě zavedených kroužků nabízí zařízení i úplné novinky. Tou je pro nový školní rok třeba kroužek stolního hokeje. U něj se na zájem dětí teprve čeká. Rakovnický dům dětí a mládeže si ale celkově na nezájem dětí stěžovat nemůže. Nabídka je pestrá, a tak si vyberou opravdu všichni.

Jen v pohybových kroužcích mají děti jednadvacet možností jak aktivně strávit svůj volný čas.

Zájem je jak o tradiční sporty, třeba krasobruslení, ale i o moderní street workout. Posilování se nezaleklo ani něžné pohlaví. „Letos jsou už na street workout přihlášena dvě děvčata, minulý rok chodila tři. Celkově pak asi pětadvacet dětí, což je poměrně slušné číslo,“ hodnotí vedoucí tělovýchovy.

Pokud by dítě fyzické sportování netáhlo, mohou ho rodiče v domě přihlásit třeba na šachový kroužek. Hru králů se mohou děti pod vedením učit už od pěti let věku a cena kroužku za celý rok je pět set korun. Ostatně ceny všech nabízených kroužků se v průměru drží do tisícikoruny.

V mnoha případech ani není nutné dokupovat na kroužek dítěti zvláštní pomůcky či vybavení. Na chovatelský kroužek stačí přijít s láskou k přírodě a hlavně zvířatům. Vlastní domácí mazlíček podmínkou není.

„Přímo v klubu máme spoustu zvířat. Od potkanů a myší, přes hady, až po králíky a morčata. Děti se o ně učí starat, ale není to jen o hře a mazlení. Musí také pochopit, že zvířata jsou závislá na jejich péči, například čištění klecí a terárií. Vlastní zvířata si sem ale nenosí. Staráme se tu společně o ta klubová,“ vysvětlila Monika Bechnerová.

V době letních prázdnin se místo dětí starají vedoucí kroužků právě o klubová zvířata. Od letošního 18. září už je ale opět čeká příprava náplně kroužků pro nedočkavé děti.