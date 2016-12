Nadělují si dvakrát

Nové Strašecí - Dvě štědrovečerní večeře prožily děti z Dětského domova v Novém Strašecí. První se odehrála už ve čtvrtek dvaadvacátého prosince, protože pak se některé děti rozjely v pátek domů. To byla vlastně pro letošek změna, protože dříve děti chystaly večeře zvlášť na jednotlivých rodinných skupinách.

Vánoční besídka v Dětském domově Nové StrašecíFoto: Deník/Šárka Hoblíková



Druhá večeře byla na Štědrý den. Zúčastnilo se jí dvanáct dětí, což je polovina z celkové kapacity domova. „Předešlé roky jsme tu měli jen čtyři až pět dětí. Nyní nám tu bohužel zůstává hodně malých dětí. Letos nám jich odešlo jedenáct. Stejný počet se nám dostalo hned do péče. Bohužel je mezi nimi hodně malých, přestože se pořád říká, že vzrůstá počet pěstounů," uvedl ředitel domova Alexandr Krško.

Se štědrovečerní večeří tentokrát poprvé pomáhal spolek Dobré víly. Přijely na Štědrý den ráno a nejen že připravovaly nadílku a večeři, ale s dětmi si ukazovaly různé štědrovečerní zvyky. „Část dne tu prožije s dětmi jedna kolegyně. Odpoledne tu zůstanu já a Dobré víly. Myslím, že je to pro děti příjemné, protože poznají zase něco nového. Ještě se nám nestalo, že by k nám přijela na Štědrý den skupina dobrovolníků. Moc jim za to děkujeme," zkonstatoval Krško.

Štědrovečerní menu bylo do poslední chvíle tajemstvím. Ale nechyběla na něm ryba, ani vepřový řízek, salát, ovoce, cukroví. Pak se nadělovalo. Ježíšek přinesl dárky, kterými se vzájemně obdarovali děti mezi sebou, nebo které dostaly od zaměstnanců domova.

Po Vánocích je čeká ještě jedna velká nadílka. Až se sem všichni vrátí z domovů, dostanou dárky od sponzorů.

A co si přejí pod stromeček děti z Dětského domova v novém Strašecí? Podle ředitele Alexandra Krška, je to vše možné: „Přejí si stejné věci jako ostatní děti. Od kosmetických balíčků, přes mobily, autíčka, traktory na ovládaní. Starší kluci si přáli holení. Jeden z nich nástěnku do pokoje. Další děti například nádobí a deky s polštáři do výbavy, pokud odchází do života. Dárky si vybírají samy"

Právě takové dárky mohou děti dostat od sponzorů při různých benefičních akcích. Těch se ještě před vánočními svátky obyvatelé novostrašeckého domova zúčastnili několika.

Ve středu se zúčastnili akce Daruj hračku v Havlíčkově Brodě. Celorepublikovou akci pořádá občanské sdružení manažerů na vozíčku Tango. Díky jim se prostřednictvím internetu pro děti z dětských domovů nasbíralo 3 tisíce osm set dárků. Součástí večera je vystoupení dětí z dětských domovů. „My jsme tam tentokrát nevystupovali. Hned na místě jsme dostali hračky a přivezli jsme si je k nám," řekl ředitel dětského domova Alexandr Krško.

Kromě toho měly děti ještě vánoční strom v jednom ze supermarketů na Zličíně. Tam si lidé vybírají přání dětí pověšená na stromku a plní je. Vánoční strom splněných přání pořádá pro obyvatele novostrašeckého dětského domova město Kladno. Odtud dostávají děti také dárky. Obdarovali je finančním dárkem i zaměstnanci jedné z rakovnických firem.

„Děkuji všem sponzorům, spolupracujícím organizacím i dobrovolníkům, kteří nás v tomto roce podpořili. Děkuji rovněž zaměstnancům za jejich obětavou práci," uzavřel ředitel Alexandr Krško.