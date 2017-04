Nájemné z obecních bytů na opravy nestačí

Rakovnicko - Města stále vlastní desítky nebo dokonce stovky obecních bytů. Znamená to mimo jiné zátěž pro rozpočet. Proto se snaží byty prodat jejich nájemníkům. Ne vždy se to ale daří, protože v bytech často žijí lidé v seniorském věku nebo méně majetní obyvatelé.

Podle některých starostů není ale dobré úplně se zbavit všech bytů, protože je město může potřebovat. S některými nájemníky je to složité, protože si bytu, který jim vlastně nepatří, moc neváží a s opravami se spoléhají na majitele

Město Jesenice vlastní kolem stovky bytů, včetně těch v domě s pečovatelskou službou, ve dvaceti různě starých domech.

V polovině loňského roku byl vyhlášen prodej bytů v ulici Pátého května. „Velkou část z nich se nám podařilo prodat. Pokud se některý z nich uvolní, nabídneme ho dále k prodeji," řekl starosta Jan Polák.

Za peníze z prodeje město připravuje projektové dokumentace na opravu svých bytů ve staré zástavbě hlavně kolem Plzeňské silnice.

„Uvažovali jsme o prodeji i těchto bytů, ale bydlí zde většinou méně majetní lidé. I kdybychom jim je prodali za výhodné ceny, domy by velmi rychle zchátraly, protože by nikdo neinvestoval do oprav. Rozhodli jsme se nechat si je a postupně je připravit na kompletní rekonstrukci," konstatoval Jan Polák. Radní chtějí využít dotační programy, například na zateplení, nebo na sociální bydlení. To, co zaplatí nájemníci, zdaleka nestačí na opravu domů ve staré zástavbě, aby generovaly pro město zisk.

Správa bytového fondu byla v poslední době hodně podfinancována. „Podle toho domy vypadají," uvedl starosta.

V této chvíli mají radní připraveny čtyři projekty.

Zbavovat se bytů? Špatné řešení

Dále město pokračuje v rozšíření centrálních dodávek tepla. Po základní škole by měly být napojeny další bytové domy v Plzeňské ulici.

V Novém Strašecí mají obecních bytů nedostatek. Žádostí o přidělení je o hodně více, než může město příbytků nabídnout. V lednu jich bylo zhruba třicet. Lidé chtějí převážně garsonky, byty tři plus jedna už méně. Hodně o ně žádají senioři, kteří už nezvládají péči o svůj domek. V poslední době také lidé, kteří z finančních důvodů prodali dům a potřebují bydlet v menším bytě.

„Potěšující je, že tu staví byty i soukromý subjekt," řekl starosta Karel Filip.

Nyní město vlastní asi stovku bytů v různých částech Nového Strašecí. „Kdysi jsme nájemníkům nabídli byty k odprodeji. Ne všichni si je koupili, proto v některých domech zbylo třeba po jednom bytu, což je z hlediska údržby nevýhodné," říká místostarostka Libuše Vosátková.

Ale zbavovat se bytů dnes není podle starosty Filipa dobré, protože město může byt potřebovat pro lékaře, učitele, nebo jako náhradu za služební byt, pokud zaměstnanec odchází do starobního důchodu.

Město Rakovník vlastní šedesát šest bytů. „Nyní je v prodeji šestnáct z nich v domě v ulici Otýlie Benýškové. Až uplyne lhůta, která byla dána v podmínkách dotace, město nabídne k prodeji dalších osmnáct bytů," řekla mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová.

V Panoším Újezdu je jediný obecní, přesněji řečeno služební byt, v sokolovně. Žije v něm provozovatel místní restaurace. „Kdyby tu byt nebyl, asi bychom nikoho do hospody nesehnali,"prohlásil starosta Josef Heller. Kdysi tu byla jedna bytovka, která patřila bývalému zemědělskému družstvu, ale ta byla vrácena v restituci majitelům.