Nákladní doprava podle místních ničí Masarykův most ve Zbečně

Zbečno – Masarykův most, který se klene přes řeku Berounku, se snad konečně dočká opravy.

Připomeňme, že se jedná o důležitou dopravní spojnici pro občany Zbečna, Sýkořice a Újezdu nad Zbečnem. Ovšem termín jeho renovace Středočeským krajem ještě upřesněn není. Tuto informaci Deníku potvrdila Markéta Prokešová z odboru Kancelář hejtmana Středočeského kraje: „Termíny výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací silničního mostu přes řeku Berounku ve Zbečně na Rakovnicku nejsou v tuto chvíli známy."

Situace týkající se celkové dopravní situace v obci je už řadu let komplikovaná. Jedním z důvodů nespokojenosti místních lidí je jejich přesvědčení o enormním přetěžování této stavby nákladními auty.

Občanům byla před časem dokonce nabídnuta k podpisu Petice za vyřešení nepříznivé dopravní situace v obci. Byla adresována Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ivana Medová ze Spolku Klíčava, který byl iniciátorem petice, připomněla: „Podepsalo ji přes 240 plnoletých, převážně místních občanů. Výsledky komunikace, vzešlé z naší petice, s příslušnými úřady byly ale nevalné." A jedním dechem dodala: „Pokud bude v takovém rozsahu, aby unesl nákladní dopravu, a renovace nezasáhnou do rázu mostu, tak proč ne. Smutné ale je, že když jsme sepsali petici, kde byl most jedním z bodů, tak se znovu provedlo měření jeho nosnosti a ve studii bylo napsáno, že oprava měla být hotova už na podzim loňského roku. Teď máme leden 2017 a ještě se ani nezačalo," upozornila pro Rakovnický deník Ivana Medová.

Dodejme, že petice obsahovala čtyři body. „Krajský úřad si vzal za svůj pouze bod týkající se mostu. Co se týká ostatních bodů, byli jsme úřadem odkázáni na Dopravní inspektorát v Rakovníku, kde jsme měli také jednání," uvedla Ivana Medová. „Myslíme si ale, že i když se most přes Berounku opraví, neřeší to problém s nákladní dopravou, která přes něj projíždí a která současně ničí kvalitu našich životů ve Zbečně. Já bydlím u hlavní silnice. Ke škole to máme sto metrů. Je to o strach děti do ní posílat. Protože náklaďáky jezdí přes Zbečno hodně rychle. Často jezdí i tři nebo čtyři za sebou," popsala dále Ivana Medová.

Absence chodníků, přechodů, nepřehledné zatáčky a neohleduplnost řidičů nákladních aut, kteří dle čestných svědectví místních ne vždy dodržují předpisy. Taková je stálá situace v jinak tak poklidné vísce ležící na břehu řeky Berounky. „A když jsem chtěla vézt děti do školky na Křivoklát, tak předjet náklaďáky na silnici k Pískům je prostě nemyslitelné," popsala také Ivana Medová. Do Zbečna jsou prý pravidelně vysílány policejní hlídky. „Jen škoda, že je to většinou v době, kdy kamenolom není v provozu," přidala další zkušenost Ivana Medová s tím, že chodníky v obci, kde se plánuje výstavba kanalizace, se zdají být nesmyslné.

Spolek Klíčava s krajským úřadem podle Ivany Medové neustále komunikuje. „Připravujeme další dopis, kde se budeme tázat, kdy tedy opravy mostu vlastně začnou, když už měly být hotovy," doplnila Medová.

Pro úplnost připomeňme, že před řadou měsíců bylo rovněž provedeno znovu prověření nosnosti Masarykova mostu, s výsledkem, že stavba vydrží ještě mnoho let. Přesto se ale kraj zřejmě rozhodl k radikálnímu zásahu. Neboť tak to alespoň vyplývá z další odpovědi na otázku, kterou jsme na kraj poslali. „Jelikož most bude vyžadovat rozsáhlou rekonstrukci, dá se předpokládat, že během oprav bude zcela uzavřen," konstatovala Markéta Prokešová s tím, že přesná cena rekonstrukce momentálně není určena, protože zatím neproběhlo veřejné výběrové řízení na zhotovitele.