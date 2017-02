Národní park Křivoklátsko? Kraj znovu otočil

Současný stav ochrany přírody na Křivoklátsku je dostačující, říká Ivo Šance.

Křivoklátsko Zdá se, že odpůrci vyhlášení Národního parku Křivoklátsko získali na svoji stranu staronového spojence.

Radní Středočeského kraje Ivo Šance (ANO) Deníku řekl, že vedení kraje nepůjde proti názoru obyvatel zdejších obcí, stejně tak i ministerstvo životního prostředí či státní instituce AOPK (Agentura pro ochranu přírody a krajiny). Současný stav ochrany přírody na Křivoklátsku je podle něj naprosto dostačující.

„Zodpovědný a kvalifikovaný přístup lesního hospodaření v kombinaci s ochranou přírody formou chráněné krajinné oblasti i dalších maloplošných chráněných území je dostatečný a odpovídá i charakteru přírodního dědictví Křivoklátska," reagoval na dotaz Deníku radní pro oblast zemědělství a životního prostředí Ivo Šance a pokračoval: „Ukazuje se, že hospodaření stávajících vlastníků lesa i působení Lesnického parku společně s příslušnou národní legislativou a působením kontrolních orgánů včetně Krajského úřadu dává dostatečnou záruku zachování i obnovy přírodního dědictví Křivoklátska."

V předchozích letech se proti myšlence vyhlášení Národního parku Křivoklátsko postavila většina obyvatel dotčených obcích v místních anketách. Jenže i přes negativní ohlas se předchozí vedení Středočeského kraje rozhodlo a oslovilo pro spolupráci ministerstvo životního prostředí v rámci kampaně pro osvětu národního parku.

Bývalý hejtman Miloš Petera (ČSSD) krok kraje obhajoval tím, že místní o výhodách parku nemají dostatečné informace.

„Argument rozvoje cestovního ruchu, který byl někdy v souvislosti s případným zřízením národního parku zmiňován, pokládám za ne úplně šťastný ve vztahu k ochraně přírodních hodnot. Pokud jde o „osvětu" a přesvědčení místních obyvatel, tak tu bych doporučoval zaměřit nikoli na jednostrannou propagaci zřízení národního parku, ale obecně na ochranu přírodních hodnot a udržitelný způsob hospodaření v lese. Osobně jsem se přesvědčil o přístupu Lesů ČR i Lesnického parku Křivoklátsko a jsem přesvědčen, že je zde záruka trvale udržitelného hospodaření i odpovídající formy a míry ochrany přírodního dědictví Křivoklátska," nechal se slyšet Ivo Šance (ANO).

PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ

Ministerstvo navrhuje, aby statut národního parku získalo nejcennějších 102 km2 Křivoklátska, tedy 16 procent stávající chráněné krajinné oblasti. Hranice by vedla tak, aby nebyla do parku zahrnuta zastavěná území sídel či větší zemědělsky obhospodařované plochy. S výjimkou klidového území by pohyb osob měl být ve většině území svobodný. Místní obyvatelé a osoby jim blízké, vlastníci a nájemci by se v připravovaném národním parku měli pohybovat bez omezení. V národním parku by ležela jen Karlova Ves, ostatní obce by zůstaly vně jeho hranic.

Vyhlášení parku by se mělo nepřímo dotknout sedmnácti obcí, pro myšlenku národního parku je zatím necelá polovina z nich.

Křivoklátsko patří mezi klenoty českého přírodního dědictví a národní park by měl být vyhlášen na více než 10 000 hektarech pozemků. Cenné jsou zejména lesy, které tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR.

V oblasti se vyskytuje víc než 84 druhů původních dřevin, více než 1 800 druhů cévnatých rostlin, což jsou dvě třetiny všech druhů u nás, a 155 druhů ptáků. Žijí zde desítky ohrožených rostlin a živočichů, jakými jsou vzácný čáp černý, mlok skvrnitý nebo například dravec luňák červený, z rostlin například tis červený nebo mochna bílá.

