Nejvíce kupují kapra

Rakovnicko - Dvacet metráků kapra letos čeká na zákazníky v Lahůdkách u Černých na Husově náměstí.

Tolik ryb se každoročně před Vánocemi i prodá. Jinak tu dostanete ryby po celý rok. Výběr je bohatý: candáti, štiky, sumci, amurové, okouni. O Vánocích ale stejně vedou kapři. V poslední době se to ale podle Radka Černého trochu mění: „Lidé si začínají brát candáty, protože zjistili, že je to jedna z nejlepších sladkovodních ryb. Jen je dražší." Kapři sem už dvacet let putují ze Zbiroha, z Rybářství Colloredo-Mannsfeld. „Jsme s nimi spokojeni," zkonstatoval Černý.

Spokojeni jsou i zákazníci a rádi se sem vracejí, takže prodej ryb je i milým předvánočním setkáním. Pravidelně ryby u Černých kupuje například Jana Němečková z Křivoklátu: „Každý rok jsme mezi prvními zákazníky a jsme moc spokojeni. Vezmeme kapry. Teď už si bereme jen tři, ale dříve to bylo sedm i devět. Teď je nás doma ale čím dál tím méně." O štědrovečerní večeři mají Němečkovi kapra na smetaně, klasicky obalovaného a na černo s olivami.

„A hlavně rybí polévku, tu já mohu jíst celé svátky. Jinak kapra dojídáme ještě druhý den. Pokud zbude smažený, nakládám ho jako pečenáče podle receptu Oty Pavla," svěřila se Jana Němečková.

Kapry začali u Černých prodávat už od pondělního odpoledne. Lidé se zatím jen trousili a kapry okukovali. „Největší nápor bude tak ve čtvrtek a hlavně v pátek," řekl podle zkušeností Radek Černý. Ty má opravdu letité. Kapry prodává už od třinácti let. „Ryby tu prodával můj praděda i děda. Já musel pomáhat rodičům hned po revoluci. Kapry jsem lovil, dával je na váhu a dál jsem dělal vše, co bylo potřeba. Byly to krásné chvilky," vzpomínal Radek Černý.

Ryby se mu za ta léta „nepřejedly" a má je pořád rád. „Jsem rybář, mám chalupu na Berounce. Jezdím čtyřikrát do roka na ryby do Španělska, takže jsem vlastně na rybách pořád," zkonstatoval Černý. Kapra si samozřejmě rád dá i ke štědrovečerní večeři, protože bez něj by to nebyly Vánoce.

Pořádně napilno mají v Rybářství Mariánské Lázně, středisko Mšec, jak potvrdil vedoucí střediska Petr Topka: „Ryby budeme expedovat až do třiadvacátého prosince. Bude to celkem zhruba sto deset tun. Teď už jdou od nás jen samí kapři. Ostatní ryby jako je amur a štika už jsou pryč. Odebraly si je různé rybářské svazy."

Na kaprech ze Mšece si pochutnají lidé ve Středočeském a Ústeckém kraji a v části Prahy. „Ryby letos vypadají dobře. Je více výběru, to znamená ryb nad 2,5 kila. Méně je jednotky, to jsou ryby do 2,5 kila. Lidé nejvíce kupují výběr," uváděl Petr Topka. Která ryba je nejchutnější, je podle něj věc názoru. „Podle mne je to ryba kolem dvou a půl kilogramu, ale lidé si berou většinou ryby větší, protože nechtějí vybírat drobné kosti," zkonstatoval Topka. Ve Mšeci se prodávají ryby celý rok. Před Vánocemi je můžete koupit ještě 23. prosince do 17 hodin.

Ceny kapra:

Rakovník, U Černých

1. třída: 65 Kč

výběr: 85 Kč

Rakovník, Hus. náměstí

1. třída: 67 Kč

výběr: 77 Kč

Mšec

1. třída: 78 Kč

výběr: 85 Kč