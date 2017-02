Nemocnice zvažuje zda zřídit dětskou pohotovost

Rakovník – Vedení Masarykovy nemocnice v Rakovníku zvažuje, zda po uzavření dětského lůžkového oddělení zřídit dětskou pohotovost.Řada Rakovničanů po ní už dávno volá.

Rakovnická nemocnice. Foto: Aneta Kochová

Ředitel nemocnice, lékař Tomáš Jedlička ale upozorňuje: „Je to složitá otázka. Rakovník je poměrně malé město a počet dětí, které vyžadují péči pohotovosti, je tedy reálně také malý. Požádal jsem krajský úřad, aby nám pomohl zprostředkovat data o tom, kolik dětí z Rakovnicka ročně vyhledá pohotovost na Kladně a v Motole, abychom se měli od čeho odrazit. Myslím si ale už nyní, že ta čísla budou velice nízká a že se tedy nevyplatí službu zřizovat."

Zeptali jsme se také na názor těch, kterých se problém bezprostředně dotýká. Tedy několika rodičů potenciálních pacientů. Paní Eva, maminka dvouletého syna Péti, nám k otázce zřízení dětské pohotovosti sdělila: „Máme výbornou dětskou lékařku, která zatím byla vždy ochotna poradit po telefonu. Pokud by se jednalo o nějaký závažnější problém, třeba dušnost, tak si myslím, že nejrychlejším řešením je zavolat záchranku. Vždyť jde především o čas. Navíc bych určitě chtěla, aby se naše dítě dostalo co nejrychleji k odbornému lékaři."

Maminka Hanka oponovala: „Já bych dětskou pohotovost v Rakovníku uvítala. Už jen pro větší pocit jistoty. Kdyby se stalo něco nenadálého, tak nemusíme nikam daleko jezdit."

Tomáš Jedlička pro Rakovnický deník řekl: „Myslím, žev případě uzavření dětského oddělení je to stejná otázka jako v případě pohotovosti. Rakovník není tak velký okres, aby dokázal vygenerovat dostatečný počet dětí, které by musely ležet na oddělení. Oddělení by to proto bylo malinké a ekonomicky ztrátové."

Podle něj by ani samotný personál neměl dobrou odbornou erudici. Rozhodnutí o jeho uzavření tedy bylo nakonec logické. Otázka podle Tomáše Jedličky ale je, jaký má být další krok. Zda v Rakovníku zřídit dětskou pohotovost, či ne.

I on je stejně jako někteří rodiče toho názoru, že správný postup při náhlé a lehčí zdravotní indispozici je takový, aby se rodiče obrátili nejprve na svého pediatra, který jim může dát telefonickou radu. „Vždyť se mnohá onemocnění dají vyřídit jen po telefonu nebo návštěvou u pediatra. Teprve ve zbytku případů je nutné se sebrat a odjet na skutečnou pohotovost," upozornil Tomáš Jedlička s tím, že ve výjimečných a opravdu těžkých a neodkladných případech je tu v rakovnické nemocnici záchranná služba a ARO. „Lékaři záchranné služby pak rozhodnou, zda je nutné zastavit u nás v nemocnici, lékařsky zajistit dítě a pak ho případně vézt dál. Nebo zda ho rovnou povezou na nějaké dětské oddělení do velké nemocnice," vysvětlil Tomáš Jedlička.

V souvislosti s pohotovostí prý v poslední době dochází v nemocnici k situacím, kdy rodiče přijdou například rovnou na chirurgickou ambulanci. „Tam se dožadují ošetření stavu, který sice znamená pro dítě určité potíže jako je třeba teplota a kašel, ale chirurgie v tomto skutečně nemůže pomoci," popsal Tomáš Jedlička.

Touto cestou by Tomáš Jedlička rád apeloval na všechny rodiče: „Naše nemocnice nemá prostředky na to, aby řešila standardní nemoci. V takových případech je třeba se obracet na praktického lékaře a dohodnout se s ním." Sám prý aktuální stav v této otázce na Rakovnicku prověřoval. „Jsou tu dětští lékaři a ti v případě nutnosti osobně provedou kontrolu dítěte. Prosil bych proto rodiče, aby postupovali popsaným způsobem. U běžných onemocnění je návštěva nemocnice jen ztrátou času," zdůraznil Tomáš Jedlička.

Mezi novinky, které se v posledních měsících podařilo novému vedení nemocnice zajistit, patří například rozšíření některých ambulantních provozů.