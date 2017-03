Nevydat souhlas? Rakovník by mohl čelit žalobě

Rakovník - Rakovník Kaufland v Luženské ulici v Rakovníku bude. Rakovničtí zastupitelé na posledním zasedání odsouhlasili připojení objektu k Luženské ulici. Pokud by tak nerozhodli, hrozila by městu žaloba.

Ilustrační fotografieFoto: DENÍK/Jan Karásek



Od zasedání v prosinci někteří zastupitelé radikálně změnili názor. Jednou z věcí, co mohlo stavbu nového supermarketu údajně zastavit, bylo neudělení souhlasu s napojením na místní komunikaci, ulici Luženskou. Ale jak se ukázalo, skutečnost je jiná.

Také čtěte: Motorkáři po zimě zahájí novou sezonu

„Město již v minulosti udělilo jiným subjektům souhlas s napojením na ulici Luženskou, a pokud by tentokrát souhlas neudělilo, přestože investiční záměr je v souladu s územním plánem, mohlo by to být chápáno jako diskriminující," potvrdila mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová.

Ani napojení na inženýrské sítě město nemůže ovlivnit. Není vlastníkem sítí, na které by se mělo nové obchodní centrum napojit, proto není ani způsobilé vydat souhlas či nesouhlas s napojením na tyto sítě. Město nyní může bránit uložení přípojek do svých pozemků. Právě to by ale mohlo skončit u soudu.

„Otázkou je, pokud daná stavba odpovídá územnímu plánu, zda toto bránění má odůvodnění a zda by nemohlo být v budoucnu podrobeno soudnímu přezkumu. Je to eventualita, kterou nelze vyloučit," řekla Štulajterová.

Nepřehlédněte: Rakovničtí podnikatelé Kaufland nevítají

K tomuto názoru se přiklonil i zastupitel a bývalý starosta města Zdeněk Nejdl (ODS), který hlasoval pro supermarket: „Výstavba je v souladu s územním plánem. Případné bránění může skončit žalobou."