Novinky se neustále učí v odborných kurzech

Rakovnicko - Novinky pronikají do všech oborů lidské činnosti. Vývoj jde rychle dopředu i v řemeslných oborech. Otázkou je, zda toto rychlé tempo drží i školy s učňovskými obory a dokážou do praxe poslat řemeslníky znalé moderních postupů. Není proto už žádnou výjimkou, že školy pořádají různé odborné kurzy, workshopy i semináře pro své žáky. Ti pak mohou získat i certifikáty. Nebo se s novinkami seznamují přímo v praxi ve firmách pod vedením zkušených řemeslníků.



Tyto znalosti budoucím řemeslníkům nejen zvýší okruh vzdělání, ale mohou jim pomoci lépe se uplatnit na trhu práce, či přinést jim inspiraci k samostatnému podnikání. V Integrované střední škole Jesenice mají kurzy pro žáky už mnohaletou tradici, jak potvrdila ředitelka školy Eva Tomková: Kurzy a workshopy připravujeme nejméně dvakrát až třikrát za rok. Naším stěžejním a primárním úkolem je přinášet žákům nové poznatky a náměty, inspiraci i trendy pro jejich práci. Spolupracujeme s odbornými firmami, které představují například nové hmoty i nové postupy. Nejprve zjistíme, o co by žáci měli zájem a podle toho oslovíme firmu. Žáci mají o kurzy velký zájem, je to obohacení výuky."

Například kurzu práce s modelovací hmotou montana se účastnili žáci druhých a třetích ročníků oboru potravinářská výroba a cukrář. Dovednosti a znalosti dobře uplatní při závěrečných zkouškách, které je letos čekají. Nejprve společně vytvořili figurky psa a krokodýla, pak hmotou už podle své fantazie například potahovali muffiny.

V letošním školním roce se tato forma vzdělání ještě více rozšířila. Škola vstoupila do projektu Odborného a exekutivního vzdělávání. V rámci toho se uskutečnily už dva kurzy sociálních dovedností a komunikace, protože budoucí cukráři své výrobky i prodávají. Součástí projektu byla i videokonference s lektorem na téma finanční gramotnost. Kromě toho se žáci účastnili jednodenního workshopu potahování dortů v partnerské škole v Horkách nad Jizerou. Zajímavou zkušeností byl pro ně i kurz představující exotické ovoce. Při něm žáci ochutnali různé druhy exotického ovoce, například i cukrovou třtinu a sdělovali si, jak by ovoce využili v praxi.

Vedle kurzů pro žáky pořádají v Integrované střední škole Jesenice také odborné kurzy pro veřejnost. „Lidé si zvykli a chodí k nám opakovaně. Nejen, že se naučí něco nového, ale je to pro ně i příjemné využití volného času. Odcházejí v dobré náladě i s radostí," podotkla Eva Tomková. Své znalosti mohou také využít pro svoji potřebu. Přímo ve škole získají kontakty na výrobce použitých hmot a surovin.

Novinky napříč všemi obory se učí i žáci v Integrované střední škole v Rakovníku. Buď jezdí do provozů na exkurze, nebo učitelé navazují kontakty s odbornými firmami v daném oboru a jejich zástupci pak předvádějí práci s novinkami přímo ve škole. Mohou žáky i školit. Ti pak získávají konkrétní certifikáty, že byli například proškoleni na práci s konkrétním prvkem ve stavebnictví. Budoucí truhláři pracují v dřevozpracujících firmách v Rakovníku a Lubné. Tady poznají nové stroje, metody. Kominíci vykonávají praxe u jednotlivých mistrů nejen na Rakovnicku, ale i na Plzeňsku nebo v Praze. Žáci oboru kuchař byli na odborné stáži v Itálii. Ve škole je čeká kurz pečení pizzy a vaření kávy přímo od odborníků školených v Itálii.

„Žáci si postupy vyzkouší a po absolvování kurzu dostanou certifikát," vysvětlovala Marie Cafourková, zástupkyně ISŠ Rakovník. Další kurz byl o míchaných nápojích. Jak správně připravit čaj se zase naučili budoucí číšníci a servírky při přednášce o čajích. „Kontakty navazujeme také na různých výstavách a prezentacích učebních oborů. Odborníci pak opět přijíždějí do školy a učí naše žáky," uzavřela Cafourková.