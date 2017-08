Novostrašečtí přivítali návštěvu z Belgie

Nové Strašecí /FOTOGALERIE/ - Milou návštěvu, paní Pudil z Belgie, přivítali na Městském úřadu v Novém Strašecí. Její návštěva měla pádný důvod, protože má kořeny v Pecínově. Její matka, rodačka z Pecínova, odešla v roce 1926 za prací do Belgie.

V Bruselu si našla svou lásku, vdala se a se svým manželem měli dvě dcery. Zatímco jedna vyrůstala v Bruselu, druhá Tatiana, vyrůstala u svých prarodičů v Pecínově. Po válce, v roce 1947 rodiče chtěli, aby obě dcery vyrůstaly spolu. Rozhodli se proto, dceru z Pecínova od prarodičů převést do Belgie. Té se tam ale vůbec nechtělo. Svolila až, když se dozvěděla, že to bude jen na měsíc. Měsíc se ale protáhl do roku 1968, kdy dívka mohla navštívit tehdejší Československo. Nyní se po letech se vydala i druhá dcera, dnes již osmdesátiletá paní, do naší země, aby navštívila se svým synem Markem místa, kde žili jejich předci. Právě tu přivítali Novostrašečtí na městském úřadu v Novém Strašecí.



Setkání na městském úřadu mělo srdečnou atmosféru, protože dceru bývalé krajanky přišli pozdravit paní Fejtková, paní Hejhalová a pan Wideman. Vzpomínalo se nejen na sestru, ale i na některé pecínovské spoluobčany. Znovu ožily černobílé fotografie, znovu ožily některé příběhy a historky z Pecínova.

Pak rodina Pudilova navštívila i novostrašecký hřbitov, kde si přála být její maminka, která žila v Belgii, pochována.

Ivana Rezková