O Kajínkově propuštění rozhodl prezident v Lánech

Lány - Nejznámější český vězeň Jiří Kajínek je pod drobnohledem novinářů už nějakou dobu a ještě dlouho bude. Díky prezidentské milosti v nejbližších hodinách opustí brány věznice v Rýnovicích. Prezident Miloš Zeman o tom rozhodl v úterý na zámku v Lánech. Kladenskému deníku to potvrdil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Od pátku 19. května se spekulovalo o několika možnostech, kdy a kde prezident České republiky amnestii Kajínkovi udělí. V úvahu přicházely už před víkendem nejvíce Lány na Kladensku, kam se státník odebral odpočívat po návštěvě Číny. Na místě proto nechyběl ani Kladenský deník.

Oproti Rýnovicím, kde Kajínek dosluhoval trest naposled a poslední týden zde měli novináři a celé štáby svoje bivaky na parkovišti před věznicí, nebyla v Lánech před zámkem v pátek hodinu po poledni ještě ani noha. Hradní stráže nestály na svém obvyklém místě a jeden z důstojníků Kladenskému deníku odpověděl, že standardně se vrata sídla otevřou veřejnosti až v sobotu. Ani většinu místních ale situace kolem prezidentské milosti, která byla stvrzena Zemanovým podpisem právě na zámku v Lánech, nijak nevzrušila.

V lánské restauraci Narpa mají na prezidentovo rozhodnutí podobný názor jako většina Čechů. Je to tak půl napůl. Jak řekl hostinský Jiří, s udělením milosti jmenovci Jiřímu Kajínkovi souhlasí. „Svoje už si odseděl a pokud nikdo dodnes neví, jak to skutečně bylo, propuštěný by měl být," myslí si hostinský.

Host restaurace Karel z Kladna, který Lány jen projížděl, řekl, že odpověď není snadná. „Vzhledem k tomu, že neznám skutkové okolnosti případu, nemohu říci jednoznačně, zda si ten člověk zaslouží svobodu. Dále se mi nelíbí, že celá záležitost s amnestií zavání jako snaha použít vše k prezidentské kampani."

Jedním z těch, kteří jsou o Kajínkově nevinně přesvědčeni dlouhodobě a nyní prožívají velkou radost, je naopak Ivan Lev z Kladna, jenž zavítá čas od času s Kajínkovými dopisy do redakce Kladenského deníku. Prostřednictvím korespondence se stali s vězněm přáteli. Kladeňák si se svým kamarádem Jirkou, jak ho sám nazývá, roky dopisuje, aby ho podpořil v těžkých chvílích za mřížemi. Ivan Lev navíc už dříve prohlásil, že by Jiřího Kajínka rád pozval po propuštění k sobě na návštěvu do Kladna. Nyní k tomu dostane konečně příležitost.