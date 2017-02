O prázdninách na děti čeká pestrý program

Rakovník – Děti, které zůstávají o jarní prázdniny ve městě, nemusí být smutné. Mají také šanci, zažít něco pěkného, protože vyžití na každý den dětem už několik let připravují pracovníci Domu dětí a mládeže v Rakovníku a zvlášť také v Novém Strašecí. Oddechnou si i zaměstnaní rodiče.

Prázdninové bruslení novoostrašeckých dětí v RakovníkuFoto: Deník/Šárka Hoblíková

V Rakovníku si letos s domem dětí a mládeže vyjedou do Náprstkova muzea v Praze náhradou za uzavřený bazén. „Je to vhodný program na celý den, protože pobývat celý den venku někde v přírodě, děti moc nechtějí," vysvětlovala Miroslava Donátová, vedoucí klubu. Na to navazuje vyrábění různých indiánských pomůcek, protože v Nápstkově muzeu uvidí Indiánů plno. V úterý navštíví s Daliborem Blažkem Rabasovu galerii, kde na ně čeká stezka s úkoly. Ve středu zamíří do železničního depa v Rakovníku.

Dále je čeká šipkovaná, hledání pokladu. Prázdniny v klubu fungují každý den od osmi do půl čtvrté. Za celý týden rodiče zaplatí osm set korun, za den sto sedmdesát. V ceně je oběd, vstupy, odměny, materiál. program se musí připravovat dlouho dopředu. „Kam pojedeme, promýšlíme nejpozději v listopadu. Nápady bereme kde se dá, buď, kde jsme sami byli, nebo hledáme na internetu," řekla Miroslava Donátová. Uzávěrka přihlášek byla 3. února, ale místa jsou ještě volná, takže děti mohou přijít i ten den ráno. Nejraději mají výlety, nebo tvoření i soutěže. Nejvíce je láká péče o zvířátka v domě dětí a mládeže.

Mezi dětmi v Novém Strašecí nejvíce „frčí" návštěvy zábavných center. Těch si užijí do sytosti, ale nechybí ani návštěva divadla a sport, jak potvrdila vedoucí DDM Nové Strašecí Jitka Samšuková: „Hned v pondělí jedeme do zábavného centra Žirafa v Kladně. V úterý vyjedeme do Rakovníka bruslit na zimní stadion. Protože se přihlásilo málo dětí, mohou přijít bruslit i rakovnické."

Naopak středeční zájezd do Tobogy v Praze je úplně obsazený. Ve čtvrtek se děti vypraví do Aqua parku v Kladně a v pátek opět do Kladna, ale tentokrát do Dilvadla Lampion na Nekonečný příběh. S přípravou programu začíná Jitka Samšuková hned po vánočních prázdninách. „Dříve to nešlo, protože ještě například v Divadle Lampion nevěděli přesný program, stejně jako na rakovnickém stadionu," podotkla Samšuková. Programu se může účastnit dvacet dětí, protože je Jitka Samšuková vede sama, občas s ní jedou rodiče. přesto není týden ještě zcela plný, ale děti rodiče ještě většinou hlásí na poslední chvíli. kromě příměstského tábora děti mohou odjet s domem dětí a mládeže na týden lyžovat do Itálie nebo na Boží dar. oba pobyty jsou obsazené.

Další program a hlídání nabízí Centrum pro děti a dospělé Drak Rakovník. Tentokrát se vypraví se Čtyřlístkem za dobrodružstvím.