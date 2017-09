OBRAZEM: Byla to Recyklojízda! A dorazila i do Rakovníka

Rakovník /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ – Pokud jste ve čtvrtek odpoledne potkali na rakovnickém Husově náměstí cyklistu s baterkami v ruce, buďte si jisti, že je nesháněl do dálkového ovládání. Byl to pravděpodobně jeden ze tří členů týmu Recyklojízdy, který kromě jiných měst zavítal také do Rakovníka.

Na elektrokolech tito nadšenci do ekologie projíždějí celou republiku, a to od západu na východ. V úterý vyjeli z Aše a v sobotu už chtějí být v Bukovci na hranicích se Slovenskem. Přece jenom si ale našli chvíli a v Rakovníku rozložili svůj stánek.



Na oplátku za to dostali od města úctyhodných 53,5 kilo použitých baterií. Jako poděkování jim tým Recyklojízdy věnoval 200 kusů speciálních krabiček pro snazší třídění baterií, které budou zástupci města rozdávat na smluvených místech.



Kromě těchto skládacích krabiček si lidé, kteří míjeli stánek Recyklojízdy, mohli odnést kupu cenných informací o tom, proč je správné nevhazovat použité baterky do koše, ale raději je darovat do rukou některého člena Recyklojízdy. Mnozí Rakovničané toho ve čtvrtek rádi využili.



Akce je to vůbec první svého druhu a její zástupci tím podporují Evropský den recyklace baterií, který připadá na 9. září. Kromě Rakovníka tým zavítá či již zavítal do více než 23 měst a jejich cesta měří úctyhodných 700 kilometrů.

Pavel Mohrmann: Nejlepší je naučit společnost třídit prostřednictvím dětí



Ještě předtím, než však tým pokračoval na elektrokolech dál směrem Kladno, kde osvětu o správném přístupu k recyklaci baterií šířil dál, jsme se na pár otázek zeptali jednoho z nadšenců v cyklodresu, Pavla Mohrmanna.

Jste utahaní z jízdy? Přece jenom, je to trasa přes celou republiku…

Strašně. Fakt mě bolí zadek. Dneska ráno jsem skoro nemohl vstát. Ale člověk vždycky prostě musí, a nakonec se to rozjede (smích).



Motivují vás asi hlavně lidé, kteří se přijdou ke stánku Recyklojízdy podívat…

To rozhodně. Třeba dneska ráno. V Jesenici k nám přišla celá škola. Z člověka ta únava spadne, okamžitě na ni zapomene a začne se věnovat tomu, čemu má. To v našem případě znamená vysvětlovat dětem, že baterky do koše nepatří a co to provede, když se vybité baterky dostanou třeba na skládku.



Co to provede?

Jednak přijdeme o spoustu různých kovů, a to i vzácných. Protože baterky obsahují nikl, zinek, karmium a další, které se dají využít třeba při výrobě okapů, popelnic či příborů. A taky těžké kovy pro nás ani pro přírodu nejsou úplně prospěšné. Když naleptají prostředí, rozloží se v něm a sloučeniny kovů se dostanou do spodních vod, tak je takovou vodu potom doslova těžké pít.



Takže vaše jízda je hlavně o osvětě? Dokážete to vysvětlit i předškolním dětem?

My si myslíme a zkušenosti to potvrzují, že nejlepší je naučit společnost třídit prostřednictvím dětí. Ty už to pak berou automaticky. Takže když se vrací poučeni o recyklaci ze škol, doma potom rodičům ukazují, jak to mají dělat. A to je skvělé.



Třídíte doma?

Samozřejmě (smích). Ale jako každý normální člověk jsem líný, takže mi občas něco do černého kontejneru spadne… Ale baterky to rozhodně nejsou!



Ještě mě zajímá, jak vám to spolu šlape?

Matkou celé myšlenky je Eva Gallatová. Pak je tu s námi Eva Čechová, která se nám stará o servis, abychom měli co jíst a kde spát. A já jsem tu hlavně od toho, abych šlapal. Moji roli v týmu si ale asi budeme muset ještě upřesnit (smích).