OBRAZEM: Místo koní stojí bagr

Rakovník /FOTOGALERIE/ – Rekonstrukce prostoru Na Sekyře před budovou, kde sídlí například Městská knihovna Rakovník, pokračuje. Nejdřív zmizely sochy bronzových koní, pak přibyl bagr a kanalizační trubky.

Na to, že na piedestalu vidí místo umění pracovní nářadí, si budou muset Rakovničané zvyknout až do poloviny příštího roku. Tak dlouho totiž bude plánovaná revitalizace trvat. Pokračovat s úpravami se bude až ke křižovatce Tylova divadla a dojde i k rekonstrukci inženýrských sítí. Koně se do místa vrátí tehdy, až pro ně bude připraven finální povrch. Do té doby jsou uskladněni na služebně městské policie, kde si je pečlivě hlídají strážnici.

