OBRAZEM: Nejtvrdší hasiči soutěžili na Husově náměstí v Rakovníku

Slaný - Husovo náměstí v Rakovníku patřilo v sobotu hasičům. Ti zde soutěžili o titul Nejtvrdší hasič v soutěži O pohár starosty Krajského sdružení hasičů. Hasiči i hasičky z širokého okolí zdolávali náročnou trať a nemalý počet z nich si sáhl na dno.

O kuriózní zahájení programu se postarala historická jednotka hasičů ze Zdemyslic, která přicestovali až z Plzeňska, a pod vedením Šárky Kepkové předvedla rakovnickému publiku svojí sestavu. Jednalo se o sekyrové vystoupení, díky němuž se Husovo náměstí na moment vrátilo do roku 1928, kdy se konal v Praze druhý všeslovanský sjezd. Následně už přišlo na řadu samotné soutěžení, které pořadatelé rozdělili do třech kategorií.

Na trať se vydali muži do 34 let, muži nad 35 let a také ženy. Na závodníky na trati čekal například boj s hasičskými hadicemi, přenášení těžký předmětů nebo přelézání vysoké bariéry. Zdolat složitou trať v zásahovém obleku nebylo vůbec snadné, o čemž svědčí i fakt, že pro několik závodníků byly překážky nad jejich síly.