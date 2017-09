OBRAZEM: Z výtěžku festivalu opraví park

Senec – Letos to byl už pátý ročník, který organizátoři benefičního festivalu pořádali. Akce s názvem Senec nad vodou má připomenout záplavy v obci z roku 2013. Z nešťastné události se tak stala milá tradice, která přichází spolu s koncem prázdnin. Jak se oblíbená akce povedla letos?

„Akce se vážně vyvedla. Na to, že byla pouze jednodenní, na ní přišlo velmi slušných tisíc lidí. To je fajn a samozřejmě nás to těší,“ zhodnotil za organizátory Zdeněk Jílek. A i když na multižánrovém festivalu tradičně vystupuje celá řada skvělých kapel, velkým letošním „tahákem“ byla možnost se v letním parnu vyválet ve sněhu. I když jen v tom technickém. „Koulovačka byla super. Sníh jsme si nechali vyrobit v Rakovníku. Původně jsme ho chtěli dát na připravené místo, ale děti byly rychlejší. Nadšeně nám do něj naskákaly, když byl ještě ve vozíku. Zahanbit se ale nenechali ani dospělí,“ prozradil Zdeněk Jílek.



Festival ale nestaví jen na zábavě. Každý rok z jeho výtěžku financují určitý kus Rakovnicka. Letos padla volba na místní park. Vybranou částku přes šedesát tisíc korun potvrdil dárkový šek, který organizátoři Zdeněk Jílek a Jan Jáger slavnostně předali starostovi Zdeňku Benešovi. V hostinci U Vypity se na ceremonii sešli i lidé z vesnice.



„Letos jsme vybrali přesně 62 222 korun. Darované finance se využijí na revitalizaci obce, zvláště pak opravy místního parku. Když jsme šek předávali starostovi, řekl nám, že by si pokračování festivalu přál i pro příští rok. To ale teprve uvidíme, sehnat na festival peníze je totiž rok od roku těžší,“ svěřil se Zdeněk Jílek.



S penězi organizátorům pomáhá hlavně festivalová tombola. Díky osloveným partnerům, kteří do ní přispěli, se podařilo akci částečně zafinancovat. A že se přání seneckému starostovi, aby Senec nad vodou pokračoval, zřejmě splní, avizuje i aktuálně zveřejněná pozvánka na sociálních sítích. Ta už návštěvníky láká na další povedený ročník.