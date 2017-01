Obyvatelé Nezabudic se dočkali. Konečně začíná stavba první části kanalizace

Nezabudice – Zase o kousek blíže je výstavba dlouho očekávané kanalizace v obci. S výstavbou její první části by se mělo začít právě v těchto dnech. „V prosinci minulého roku jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem PRO System vodohospodářské stavby Praha. Zhruba od devátého do šestnáctého ledna firma začne s celkovou přípravou stavby, navážením materiálu a techniky," informovala starostka Jitka Vydrová.

Nezabudice ilustrační fotoFoto: Deník/Šárka Hoblíková



Se zahájením výstavby byl pozastaven letitý spor se Zdeňkem Bradáčem o znečištění jeho studny z důvodu nekvalitní kanalizace.

Pokud všechny práce půjdou hladce, hotovo by mělo být v květnu nebo červnu. S největším zdržením se počítá při ručním kopání kanalizace přes zahrady, kam se vůbec nedostane technika. Původní kanalizace bude odvádět dešťovou vodu.

O výstavbu kanalizace usilovala obec už od roku 2008 jako člen svazku Vodovody a kanalizace Křivoklátsko. Z něj pak vystoupila v únoru 2014 a zastupitelé podali novou žádost o dotaci. Po dvou letech byla přidělena dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 2 miliony 430 tisíc korun, což je devadesát pět procent nákladů. Pěti procenty, tedy částkou 130 tisíc korun, přispěje na stavbu kanalizace obec. Tuto částku může obec pokrýt ze svého rozpočtu, protože má našetřeno. „V případě potřeby bychom si mohli vzít úvěr, abychom měli nějakou rezervu," podotkla Vydrová.

Na kanalizaci zastupitelé pracují dále. V této chvíli připravili žádost na druhou etapu výstavby kanalizace. Tím by byla hotová v celé obci. Měla by mít délku zhruba dva kilometry a připojit by se na ni měli všichni obyvatelé. Zatím jsou připojeny téměř všechny nemovitosti kromě těch, které stojí příliš daleko, nebo pod úrovní kanalizace.

„Spolupracujeme s firmou Provod, která nám hodně pomohla. Hodně mi pomohla také místostarostka Martina Helebrantová. Moc jí za to děkuji. Kdybychom na to získali peníze, se stavbou bychom začali hned v příštím roce, dokud by byla obec rozkopaná," řekla starostka Jitka Vydrová.

Pokud se v obci podaří dobudovat celá kanalizace, hned další rok požádá zastupitelstvo o dotaci na intenzifikaci čističky odpadních vod, to znamená navýšení kapacity. Tím by zvládla vyčistit odpadní vody pro více jak dvě stě obyvatel obce. Zároveň s tím by se čistička i zrekonstruovala. Například tu mnoho let fungují nerezové vany, které by potřebovaly údržbu. Až bude hotová kanalizace, zastupitelé plánují v dalších volebních obdobích opravu místních komunikací.

Kromě kanalizace a čističky mají zastupitelé připravenou žádost na opravu hospody. Ještě letos by chtěli požádat o dotaci. Další velkou akcí je nová hasičská zbrojnice. V této chvíli projektant vypracovává projekt. Ke stavbě se již vyjádřili hasiči. Čeká se na vyjádření CHKO Křivoklátsko. Budova by měla stát na místě té staré. Bude větší, protože obec nemá žádné skladovací prostory. Proto vznikne samotná zbrojnice a jako přístavba sklad materiálu případně techniky na sekání trávy a podobně.