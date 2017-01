Olič: Pet lahve mohou poničit kotel i komín

Rakovnicko - Stav komína vyžaduje pravidelné revize a kontroly. Což nám nařizuje přímo zákon. Jak jsou na tom s dodržováním vyhlášky na Rakovnicku, jsme se zeptali přímo muže z praxe, kominíka Jaromíra Oliče, který rovněž provádí revize komínů a v současné době působí také jako mistr odborného výcviku oboru kominík na Integrované střední škole na Jirkově v Rakovníku.

Jaromír OličFoto: Archiv rodiny

Ten pro Rakovnický deník popsal: „V převážné většině, tak to pamatuji ze své mnohaleté praxe, tak lidé na Rakovnicku vyhlášku převážně dodržují, ale vždy se bohužel najde nějaký jedinec, který ji nedodržuje a vedou ho k tomu různé důvody. Ať už zlost na stát, sousedy. A pak dělá schválnosti tím, že do kamen nebo kotle hází takové nebezpečné věci, jako jsou pet lahve, hadry, kosti, peří, gumu." Každý si pak jistě dovede představit, jaká spoušť se pak žene z takového komína a co všechno se v něm usazuje. Soused tak škodí sobě a lidem ve svém okolí: společně dýchají zdravotně závadný vzduch. A ve své krátkozrakosti si neuvědomuje, že si nepolepší ani finančně.

„Tito lidé zapomínají na zásadní věc. Že životnost kotle, kouřovodu i spalinové cesty je pak minimální. Když budete topit předepsaným palivem,černým a hnědým uhlím či dřevem, tak vám kotel může vydržet i desítky let. Ale u pet lahví, které jsou u někoho v oblibě, můžete kotel za dva roky vyměnit," vysvětlil Jaromír Olič s tím, že je jako kominík pro, ať všichni topí jen patřičným palivem a pak nebude potřeba oznamovat jeden druhého, že topíme něčím, co do ohně nepatří.

Sám Jaromír Olič se během kontrol setkal s kuriózním případem v chatě na Křivoklátsku. „Nedávno jsem byl v jedné docela komfortní chatě u Berounky na revizi komínů. A ve sklepě, kde měl pán malý kotlík na vytápění, jsem uviděl tři nebo čtyři stovky vyskládaných pet lahví vyplněných černými pilinami. Byly smíchány s vyjetým olejem. Přiznal, že tímto materiálem topí a říká tomu ekologické bomby. A je prý spokojen, protože má topení zadarmo," popsal horor z Křivoklátska, v němž hrají hlavní roli karcinogenní látky v ovzduší, Jaromír Olič s tím, že od letošního roku už má konečně díky zákonu místní obecní úřad na podobné lidi páky.

Z materiálu, který není k topení vhodný, se v komíně usazuje množství sazových a dehtových částic. Ty tam časem můžou chytit. „Při požáru vzniká v komíně teplota přes tisíc stupňů Celsia, což se dá přirovnat k vysoké peci. Komín takovou teplotu nemůže v žádném případě vydržet a pukne. To jsou další desetitisíce na opravu a problémy s hasiči, kteří dnes už mají právo si za neoprávněný výjezd naúčtovat peníze," připomněl Jaromír Olič.

Připomeňme také zbytečné požáry, kterým se za normální situace dá předejít častou a pravidelnou údržbou spalinové cesty. A není to jen škoda na majetku, bohužel u požáru umírají i lidé.

Dnes kominíci a revizní technici spalinových cest pracují na základě povinností vyplývajících z vyhlášky č. 34/2016. Všichni bez rozdílu jsou ochotni a co více, i povinni všem majitelům nemovitostí poskytnout informace k bezpečnému provozování každého spotřebiče jak na uhlí, dřevo, plyn nebo ostatní provozní látky.

„Moc mě mrzí, a věřím, že i mé kolegy, když vidím v nové novostavbě na zahradě mnohatisícové trpaslíky a další drahé prvky zahrad a nad tím vším se hanbou na střeše krčí chudáček komín, který by rád majiteli sloužil, ale pro svoji maličkost, špínu a nevhodné provedení vydává štiplavý a černý dým. A stačila by jen malá chvilka to vše napravit konzultací s oprávněným kominíkem nebo revizním technikem," připomněl Jaromír Olič.