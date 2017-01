Olič: řada lidí neumí správně zatopit

Rakovnicko - Zatopit tak, aby se nám do místnosti nevalil dým a aby bylo využito palivo co nejlépe, to podle kominíka Jaromíra Oliče umí kupodivu méně lidí, nežli bychom předpokládali.

Jaromír OličFoto: Archiv rodiny

Nejlepší metodou je nejen podle něho rozdělání ohně v kamnech či v kotli takzvaně „shora". To znamená, že na dno ohniště položíme silnější polínka, na ně dáme zapálený dřevní smotek nebo tuhý podpalovač a na něj dáme třísky a papír. Tímto způsobem se předejde nepříjemnému a štiplavému kouři z komína.

Přesně tak, jak se to dělá v severských státech. „Jestliže totiž nahoře zapálíme oheň až na dřevě, pak je plamen co nejblíže komínu. Jak známo, komín je při zapalování studený, díky čemuž nepracuje komínový efekt. Při zapalování shora se právě nejrychleji ohřeje vzduch v komíně a kouř tak může začít rychle stoupat. Oheň z vrchní části vcelku rychle prohoří až ke spodním polenům," popsal pro Rakovnický deník Jaromír Olič.

U nás aplikujeme klasický postup: papír, třísky, dřevo. „Někdo na to ještě hodí uhlí a ono se to dusí. Pak to kouří dvě hodiny. Každé spalování samozřejmě musí mít dostatek kyslíku, protože pak vzniká minimální množství kouře," zdůraznil Jaromír Olič.

Zavzpomínal na velké problémy s čistírnou v Rakovníku na Zátiší. „Z toho vysokého komína to vždy nad ránem čadilo o sto šest. Zvláště když šly větry od východu, tak byl celý Rakovník zahalen kouřem. To dělal ten topič, který nepřikládal každou hodinu. Přivezl vždy vozík, do kterého se vešlo až patnáct koleček uhlí, a tento náklad zvrhl do ohně. Ten se udusil a nežli se opět vzpamatoval, tak to dělalo právě ten černý kouř. Dnes už tam je naštěstí plyn," popsal Jaromír Olič s tím, že podobně špatně topí devadesát procent lidí v domácnostech.

Což samozřejmě činí i ke své škodě. „Palivo odhořívá, ale nevytváří žádné teplo. Mají deset, patnáct procent mínusu paliva. Kdyby to dělali obráceně, tak mají o ta procenta v baráčku tepla navíc," upozornil Jaromír Olič na fakta, která by podle něho měl znát každý, kdo je nucen si zatápět v kamnech sám. „A pro ty, kdo to neví, je třeba dělat osvětu. Třeba i prostřednictvím nás kominíků," upozornil Jaromír Olič s tím, že když kamna na dřevo spalují optimálně, vychází z komína pouze tenký pramínek páry a světlého kouře, který nezapáchá. „Přeji všem dobrý tah," dodal Olič.