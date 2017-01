Opět postříkali hřiště a mají parádní zimní stadion

Lubná - V Lubné se tento týden bruslilo o sto šest, a to hned uprostřed vesnice na hřišti, které je po celý rok využívané k různým sportům. Led se na něj vlastně po letech vrátil, protože dříve se tu hrál hokej. Také o sto šest. Lubenští polovinu hřiště postříkali už loni, ale letos ji vylepšili.

Jsou tu nové mantinely a do bruslení vyhrává hudba z reproduktorů jako na velkém stadionu. K tomu vybudovali velkou kabinu, dalo by se říci tribunu, protože se z ní může sledovat ledová plocha pěkně shora.

Tribuna slouží jako zázemí i sklad. Podává se tu horký čaj, svařené víno nebo čokoláda. Není divu, že se tu prohánějí děti ze vsi i okolí. Malé děti sem přicházejí i s rodiči. Dopoledne led využívají žáci místní základní školy. A večer si rozdají hokejky chlapi a utkají se v hokejovém mači.

O ledovou plochu se pravidelně stará parta nadšenců: Michal Pokorný, Jaroslav Šnobl, Petr Tichý, Luboš Mladý, Jaroslav Bařtipán. Střídají se v hrabání i stříkání. „Minulý čtvrtek jsem odhraboval sníh, pak jsme začali stříkat a bruslí se od neděle. Dá se bruslit i večer, protože tu máme světla," popisoval Michal Pokorný.

Pravidelná péče znamená každý večer led shrabat. Pokud je mráz, hned se led polévá. Plocha je postříkaná zhruba za hodinu.

„Třeba v úterý, kdy byl velký mráz, jsme stříkali celou noc. Já byl od deseti do jedné, kolega pak od jedné do tří. A další od pěti do sedmi. Chtěli jsme udělat velkou vrstvu, protože když je pak obleva, ledu se den, dva nic nestane," uváděl Pokorný. Už zítra Lubenští plánují maškarní odpoledne na bruslích s hudební školičkou Lenky Tovarové.

Vloni se rovněž bruslilo v Senci na dětském hřišti. Plochu tu postříkala také parta nadšenců. Letos pro časové vytížení aktérů k tomu ještě nedošlo. Ale děti bruslí na rybníčku na soukromém pozemku. Senečtí plánují plochu ještě postříkat, pokud bude počasí přát. Bruslilo se rovněž na rybníku za vsí.

Děti ani dospělí si nemusí zoufat. Ode dneška meteorologové předpovídají opět ochlazení a v příštím týdnu mrazy.