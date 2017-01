Opět přivezly zlato

Rakovník - S velkým úspěchem se vrátily tanečnice z country taneční skupiny Lentilky při DDM Rakovník z Mistrovství světa v couple a line dance 2017 v Liberci. Během týdenního klání vybojovaly pět zlatých medailí. Dvě první místa získala Alžběta Nováková v kategoriích Social Youth (jednotlivci do 12 let) a Modern Kids Basic.



Další první místo patřilo Nikole Šerhantové v kategorii Social Teen (jednotlivci 14 - 17 let). Tradičně silnou kategorií jsou týmové choreografie, protože na mistrovství světa tancují většinou jednotlivci. Tady mladší i starší tanečnice opět vybojovaly zlato. I když velmi těsné: ve starší kategorii o jeden, v mladší jen o půl bodu. Při vyhlašování výsledků tomu dívky ani nevěřily.

„Bylo to velké překvapení i pro nás, protože tím, jak choreografie známe, jsme v tanci viděli různé chyby, které u jiných neznámých choreografií nevidíme," vysvětloval jeden z vedoucích Lentilek, Jiří Pšenčný.

Tereza Řežábková navíc získala světový pohár za nejlepší výsledky na všech soutěžích WCDF (World Country Dance Federation).

Tím výčet úspěchů na mistrovství světa ještě nekončí. Tanečníci se tu bodují do pátého místa. Velmi hezkým úspěchem proto bylo 2. místo Martiny Holé v kategorii nad 18 let, třetí místa Anety Hrabalové v kategorii 14 až 17 let, Simony Šmídové a Elišky Márové. Čtvrté místo vybojovala Tereza Jeřábková a páté Tereza Hvězdová.

Na mistrovství světa se letos probojovalo po několika kvalifikacích dvacet lentilek. Soutěžily mezi tanečníky z jednadvaceti států, a to doslova z celého světa, například z USA, Jižní Koreje, Francie. Konkurence se podle Jiřího Pšenčného rok od roku zvyšuje. „Kvalifikují se tam stále lepší tanečníci, například děvčata z Jižní Koreje byla výborná. Takže s tím, co jsme tam tancovali před dvěma roky, bychom letos už neuspěli."

Na mistrovství se rovněž objevují noví lidé, nové věci, takže celá soutěž jde dopředu. „Konkurence je ale různá v různých kategoriích. Klesá se stoupajícím věkem tanečníků, protože nejvíce obsazované jsou dětské kategorie. Klesá rovněž ve vyšších výkonnostních kategoriích," doplnil Pšenčný.

Celým mistrovstvím se tentokrát neslo téma Titanik. Tanečníci tančili v kulisách jeho paluby. Mnohokrát zazněla ústřední melodie filmu. Ta provázela i bouřlivé oslavy úspěchu Lentilek v klubu Domu dětí a mládeže v Rakovníku.

„Byl to pro nás moc krásný zážitek. Tančily jsme v úžasné atmosféře. Za tu dřinu to stálo," shodla se při přípitku děvčata. Za úspěchem je i obrovská práce vedoucích skupiny. Protože by se za celý týden tanec Lentilkám přejedl, připravila pro ně Petra Truhlářová zábavný program po celém městě.

Před Lentilkami teď leží další otázka, zda se zúčastnit mistrovství světa příští rok. Odehraje se pravděpodobně rovněž v Liberci. Ale náklady na něj jsou téměř srovnatelné s těmi v zahraničí. Účast je tedy hlavně otázkou podpory rodičů a také sponzorů, proto Lentilky děkují všem, kteří je podpořili.