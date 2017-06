Oprava budovy rakovnického vlakového nádraží finišuje

Rakovník – Už tři měsíce trvá oprava hlavní budovy vlakového nádraží v Rakovníku. Práce na ní byly zahájeny v březnu letošního roku a končit by se mělo zhruba za měsíc. Cestující se tak už brzy mohou těšit na opravenou fasádu, nová okna i dveře.

Opravy hlavní budovy vlakového nádraží v Rakovníku stále probíhají.Foto: Deník / Koděrová Kristýna

To je ale z rozsahu plánovaných prací vše. Jedná se totiž jen o dílčí rekonstrukci, jak Deníku potvrdil Marek Illiaš z tiskového oddělení Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která má budovu v majetku. Veškeré práce tak zajišťuje právě SŽDC.



Marek Illiaš také uvedl částku, za kterou bude budova opravena. „Hodnota veřejné zakázky je 4,2 milionu korun." Nádražní budova se dočkala opravy kvůli svým špatným oknům a dveřím. „Jak fasáda, tak okna a dveře již byly v nevyhovujícím stavu, to je jediný důvod oprav. Navíc, stará okna neměla žádné izolační schopnosti a budova tak byla velmi energeticky náročná," sdělil Marek Illiaš.

I přes to, že budova po celou dobu probíhající rekonstrukce slouží cestujícím bez přerušení provozu a stavební práce na plynulost dopravy ani odbavení nemají mít žádný vliv, podle námi oslovených jedinců si po dokončení rekonstrukce cestující oddechnou. „Co jsem si tak všimla, tak některé dny není ani vidět, že by na opravách někdo pracoval. Přála bych si, aby to už bylo hotové. Ale určitě to vypadá líp. Předtím se mi stav budovy vůbec nelíbil," svěřila se cestující Hanka Moravcová.



Oprava se ale naštěstí pomalu chýlí ke konci. Definitivně hotovo by pak mělo být v červnu 2017 a další opravy se jen tak neplánují. A to ani v případě okolí budovy. Prostory před nádražím totiž nejsou v majetku SŽDC, ale Českých drah, tudíž se o jejich kultivaci SŽDC nijak nestará.



Ovšem například prostranství mezi nádražím a sousední budovou České pošty by si to rozhodně zasloužilo. V neupraveném parčíku nejen, že nenajdou cestující stín ani lavičku, ale úplně se v zeleni ztrácí pomník obětem nacismu z řad zaměstnanců místního nádraží, který by mohl a snad i měl být dominantou celého prostoru. Další dobrá zpráva pro Rakovničany tu ale je. I vedení České pošty plánuje příští rok začít s kompletní rozsáhlou rekonstrukcí jejich pobočky, která se nachází právě v těsné blízkosti vlakového nádraží.

„V současné době probíhají přípravné práce a příští rok by se rekonstrukce měla začít realizovat," informoval Deník Ivo Vysoudil z České pošty.