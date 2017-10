Oprava kulturáku bude stát desítky milionů

Nové Strašecí - Další velká rekonstrukce a také další milionové výdaje čekají v příštích měsících město Nové Strašecí. Tentokrát se za-investuje do zvelebení Novostrašeckého kulturního centra, které by mělo dostat zcela nový plášť.

Na obnovu venkovního pláště budovy, která by měla vyjít na desítky milionů korun, se s projektem zatím čeká. Vedení novostrašecké radnice v čele se starostou Karlem Filipem by ho ale rádo nechalo zpracovat co nejdříve. Až s projektem v ruce se totiž budou moci vyčíslit také přesné náklady na rekonstrukci.

Kdy přesně se s rozsáhlou opravou městského kulturního zařízení začne, zatím také není jisté. Starosta Karel Filip ale naznačil, že první práce by na budově mohly začít už v příštím roce. Záležet bude také na tom, jak hladce proběhne výběrové řízení, které se kromě za-teplení venkovní fasády bude týkat i výměny oken a zcela nového vytápěcího systému. Že se bude Nové Strašecí snažit získat na roz-sáhlou rekonstrukci dotaci, naznačila místostarostka Libuše Vosátková.

Místostarostka se také nechala slyšet, že ještě letos by měla přijít na řadu výměna světel a elektroinstalace v hlavním vestibulu. Obojí je totiž už dlouhodobě v havarijním stavu. Výměna zářivek za moderní LED světla bude stát přes 308 tisíc korun včetně daně. Navíc už příští rok by na ni měla navázat také výměna stropního obložení vestibulu. To by se jednak mělo lépe doplňovat s novým osvětlením a zároveň poskytnout předsálí a hlavně návštěvníkům mnohem lepší akustiku, než jaká je tu nyní.

Vestibul totiž disponuje skoro dvousetmetrovou plochou, na které se často konají různé přednášky či společenské a prodejní akce. Město proto nechá provést také akustickou studii prostoru.

V PLÁNU JE GALERIE

V souvislosti s modernizací kulturního zařízení padl na posledním zasedání rady města také návrh na využití části bývalé kuchyně, z níž by v budoucnu mohla být galerie. Zda tomu tak ale skutečně bude, ještě vedení města potvrdit nemůže. Návrh a jeho podrobnosti musí radnice nejdříve podrobně projednat a schválit.

Novostrašecké kulturní centrum v Okružní ulici je zároveň poslední velkou městskou budovou, která se ještě nedočkala úprav, jenž by jí zaručily ekologický štítek.

ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ

Nejen kulturní zařízení je v hledáčku pro zlepšení svého stavu. Dlouhodobě vedení města řeší také otázku přilehlého parkoviště. To sice rekonstrukci nepotřebuje, neboť jí prošlo nedávno. Jde ale o jeho vytíženost. Parkoviště naproti kulturnímu centru se i s dalšími lokali-tami v centru stalo předmětem návrhu, který vedení města předložila Komise pro revitalizaci náměstí. Ta požaduje zpracování dopravní studie, která by měla odhalit, jak moc a kdy jsou parkovací plochy v centru města vytíženy. Dosud totiž žádnou podobnou studii v No-vém Strašecí vypracovat nenechali.

POMŮŽOU BRIGÁDNÍCI?

Jenže kdyby se radnice rozhodla nechat dopravní studii zpracovat od odborníků, stálo by to městskou kasu asi 130 tisíc korun. Proto přišli členové zmiňované komise s jiným, a značně levnějším řešením: místo odborné firmy zadají dopravní studii brigádníkům.

Ti by podle propočtů vyšli město odhadem komise jen na šest až deset tisíc korun. V praxi by to znamenalo, že najatí dobrovolníci by na předem určených lokalitách sbírali data o počtu zaparkovaných aut i době jejich stání. Nápomocny by jim měly být také kamerové záznamy městské policie.

Na tom, že město o zpracování této dopravní studie stojí, se nakonec jeho vedení dohodlo. To, zda na novostrašeckém Komenského náměstí budou stát brigádníci a odškrtávat si nově zaparkované auto, či studii zpracuje odborná firma, se však ukáže až příští dny. Na dopravní studii by se mělo začít pracovat už tento měsíc.