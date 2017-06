Oprava rakovnického hřbitova: město investovalo miliony

Rakovník – Polorozpadlé hřbitovní zdi, neudržovaná zeleň a neschůdné přístupové cesty. I to je realita řady městských hřbitovů. Toho rakovnického se to ale netýká. Město do jeho úprav jen za tento rok investovalo téměř milion korun.

O městský hřbitov se v Rakovníku starají. Roční investice jde do milionu.Foto: Deník / Koděrová Kristýna

V současné době se začíná s opravami a úpravami pěších cest v urnovém háji. Jde o třetí a poslední etapu úprav. Na lepší schůdnosti cest se přitom začalo pracovat už v roce 2012. O dva roky později se s rekonstrukcí pokračovalo. Město do ní tehdy investovalo kolem půl milionu korun.

Momentálně na vstupu do urnového háje visí bezpečnostní upozornění pro občany, že s pracemi se začalo v květnu. Týká se to asi sto 160 metrů přístupových cest a chodníků. Plánováno je také pořízení nového zábradlí a zpevnění terénu pomocí palisád. I z toho důvodu je tato poslední část oprav nejnáročnější. Terén je totiž svažitý a směrově i výškově velmi členitý. Náklady na úpravy tak přesáhnou 700 tisíc korun. Hotovo má být ke konci června, jak potvrdila tisková mluvčí městského úřadu Alida Štulajterová. „Aktuálně se čeká na dodání palisád. Jakmile budou k dispozici, práce začnou. Do konce června tohoto roku by ale úpravy cest v urnovém háji měly být dokončeny," upřesnila dobu trvání rekonstrukce.

Stejně tak je v rámci údržby městského hřbitova zajištěna i výměna oken a dveří u budovy správce hřbitova. Nyní se čeká, až bude mít vybraná stavební společnost k dispozici objednaný materiál. Cena této části rekonstrukce přesahuje 240 tisíc korun.

Také Smuteční obřadní síň bude už brzy vypadat zase o něco lépe. V současnosti jsou objednány nové vstupní dveře, které by měly nahradit stávající, třicet let staré. Jejich výměna by měla stát téměř 230 tisíc korun.

Rada města letos v dubnu rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se stavební společností, jež má výměnu obstarat. „Stávající vchodové dveře svoji funkci neplní z estetických i technických důvodů," uvedla důvod výměny Alida Štulajterová.

Toho, že se město Rakovník o svůj hřbitov dobře stará, si jeho občané všímají. „Jsem s hřbitovem a jeho podobou spokojená. Rozhodně chválím, že se upravily cesty, u kterých by hrozilo, že by se při větších deštích splavovaly dolů," svěřila se návštěvnice městského hřbitova Jana Toužimská. I další Rakovničané investované peníze hodnotí jako prospěšné. „Město se podle nás o hřbitov stará dobře. Celkově působí udržovaně. Jen zamykání bočního vchodu by tu být nemuselo. Lidé, kteří stejně jako my bydlí nad hřbitovem, pak při cestě domů musí celý objekt zdlouhavě obcházet. Pro ty starší představuje vystoupání příkrého kopce zbytečnou námahu," uvedla pro Deník další obyvatelka Jiřina Hůlová.

