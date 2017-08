Oprava Sportovní ulice zasáhla řidiče i chodce

Rakovník – Rakovničtí, ale i přespolní řidiči musí zbystřit. Z ulice Dukelských hrdinů už je opět obousměrka. Auta jedoucí z centra města tu ale bude možné míjet jen pár dní. Jde totiž o provizor-ní řešení kvůli dokončování rekonstrukce Sportovní ulice, která trvá už od jara.

Rekonstrukce Sportovní ulice se zatím zdržela jen o měsíc. Kvůli plynovodu.Foto: Deník / Koděrová Kristýna

„Obousměrný provoz se udělal pouze z toho důvodu, že se v místech upravují silnice po výkopových pracích na křižovatce ze Sportovní ulice do ulice Dukelských hrdinů,“ řekla mluvčí radnice Alida Štulajterová.



A protože parkoviště u přilehlého sídliště i parkovací stání podél Dukelské ulice musí zůstat pro řidiče přístupná, odbor dopravy města to vyřešil takto.



Práce by však již brzy mě-ly být hotovy a obousměrný provoz zrušen, jak potvrdila mluvčí. „Je to otázka několika dnů, není to dlouhodobější uzavírka.“ Město o zachování obousměrného pro-vozu do budoucna rozhodně neuvažuje. „Myslím, že jsme si ho užili dost v době, kdy byla uzavřena Malcova ulice,“ konstatovala mluvčí.



Výkopové práce v této lokalitě ale původně tak rozsáhlé být neměly. Důvodem je plynovod. Ten byl v této části města ve výrazně horším stavu, než se předpoklá-dalo. Místo výměny několika málo metrů plynovodu se nakonec musel měnit v celé Sportovní ulici. Tím se posunul harmonogram prací a město mohlo s finálními úpravami začít až později. Skluz je ale nakonec pouze měsíční. Situace ve Sporto-vní ulici však komplikuje život nejen řidičům, ale i chodcům. Přechod tu blokovalo dopravní značení, jinudy jít ale nešlo. Po upozornění města zhotovitel stavby zjednal nápravu.