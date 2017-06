Opravené sportoviště v Rakovníku by sportovci mohli využít už v neděli

Rakovník /FOTOGALERIE/ - Na dokončení rekonstrukce vstupního oplocení a zděné kasy nyní netrpělivě čekají sportovci z klubu SK Rakovník. Úpravy sportovního areálu za více než 414 tisíc korun totiž měly být hotovy do konce tohoto května. Na to, proč ještě není vše na svém místě, jsme se zeptali mluvčí radnice Alidy Štulajterové.

„Čekalo se na dodání materiálu. A také se nám nikdo nepřihlásil do původně vypsaného výběrového řízení, takže jsme ho museli vypsat znovu," přiznala důvody zdržení mluvčí.

Na druhou stranu rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej za více než sedm milionů, která obnášela kompletní výměnu umělých povrchů hřiště, se do konce května stihla bez problému. Na slavnostním otevření 28. května nechyběl ani starosta města Pavel Jenšovský, který při té příležitost pronesl: „ Jsem velmi rád, že se nám podařilo splnit daný slib a zrekonstruovat hřiště, na němž je provozován sport, který naše město reprezentuje po celé republice i v zahraničí."

Tak ještě, aby to vyšlo i se splněním slibu o novém plotu. Definitivně hotovo by totiž mělo být do neděle.

